Paradoja Milei: mejora su imagen, pero el 74,7% siente que el salario pierde contra la inflación

El clima social argentino vuelve a mostrar una de sus paradojas más persistentes: mejora la imagen del presidente Javier Milei mientras la mayoría de la población siente que su salario pierde contra la inflación. Así lo refleja la última medición del Monitor de Opinión Pública (MOP), realizada en enero por Zentrix Consultora, que expone un escenario de tensiones económicas cotidianas conviviendo con una evaluación política menos lineal.

Según el relevamiento, el 74,7% de los encuestados afirma que sus ingresos están perdiendo frente a la inflación, un indicador contundente de malestar extendido. Sin embargo, lejos de traducirse automáticamente en un castigo político, ese deterioro del poder adquisitivo parece estar siendo procesado de manera diferenciada por una parte del electorado.

Para la mayoría, vivir con menos es la nueva normalidad

El informe sugiere que una porción significativa de la sociedad comienza a separar la experiencia económica personal de la evaluación de la conducción presidencial, ubicando los problemas en factores más estructurales del modelo económico y del mercado laboral.

Esa lectura se conecta con un dato que ya había aparecido en noviembre: el 55% se manifestó a favor de avanzar con una reforma laboral, incluso en un contexto de ingresos deteriorados. El dato sugiere que existe una base social dispuesta a acompañar cambios de reglas si percibe que pueden mejorar el funcionamiento del empleo y la economía en el mediano plazo.

Inflación: números versus experiencia

Otro eje central del relevamiento es la brecha entre las estadísticas oficiales y la percepción cotidiana. El 56,4% de los consultados no cree que el índice de inflación del INDEC refleje lo que se vive en la calle, mientras que el 41,4% considera que el dato oficial se acerca a su experiencia diaria.

La mirada sobre la economía argentina sigue siendo mayoritariamente negativa, aunque con algunos movimientos en el margen. En enero, el 48,2% califica la situación del país como negativa, frente a un 31,4% que la evalúa como positiva y un 20,1% que la define como regular.

Consultados sobre el futuro, el escenario aparece prácticamente empatado. El 48% cree que la situación económica de 2026 será negativa, mientras que el 47,4% proyecta un escenario positivo. Sin embargo, el informe introduce un matiz clave: la intensidad del pesimismo es mayor que la del optimismo.

Mientras el 39,6% se declara “muy pesimista”, solo el 27,4% se define como “muy optimista”. El empate, entonces, no expresa entusiasmo sino una transición cargada de incertidumbre, donde conviven expectativas de mejora con un núcleo duro de desconfianza.

Imágenes políticas: Milei sube, Kicillof cae

En este contexto, la imagen de Javier Milei muestra una recuperación. En enero, el presidente registra 45% de valoración positiva, 48,2% negativa y 6,8% regular, volviendo a una zona de paridad tras el cierre de 2025.

En contraste, Axel Kicillof profundiza un saldo adverso: 31,7% de imagen positiva, 59,4% negativa y 8,5% regular. El movimiento sugiere un reordenamiento del humor político, donde el oficialismo logra recomponer apoyo en un clima social exigente, mientras algunas figuras opositoras enfrentan mayor desgaste.