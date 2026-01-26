Carnaval 2026: los destinos más buscados por los argentinos y el lugar que ocupa Villa Carlos Paz

El fin de semana largo de Carnaval, que este año se extenderá del 14 al 17 de febrero, vuelve a perfilarse como uno de los grandes momentos turísticos del verano. Según un relevamiento de la plataforma de viajes Booking.com, los argentinos ya empezaron a definir sus escapadas y el ranking de búsquedas deja en claro cuáles son los destinos favoritos.

En ese escenario, Mar del Plata aparece nuevamente como el destino más buscado del país, reafirmando su condición de clásico del verano. La siguen San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires, en un podio que combina playa, naturaleza urbana y propuestas culturales.

Villa Carlos Paz, entre los destinos más elegidos

Dentro del ranking nacional, Villa Carlos Paz se ubica en el cuarto lugar, consolidándose como una de las opciones más atractivas para el feriado largo. La ciudad cordobesa vuelve a destacarse por su cercanía, su amplia oferta de alojamientos y espectáculos, y la combinación de sierras, lago y actividades recreativas, una fórmula que sigue funcionando en temporadas cortas pero intensas como Carnaval.

Festivales, escapadas y consumo: el fenómeno que movilizó $450 mil millones en Córdoba

El top cinco de destinos nacionales más buscados lo completa Villa Gesell, confirmando la fuerte presencia de ciudades turísticas tradicionales en las preferencias de los viajeros argentinos.

Desde Booking.com señalan que el feriado de Carnaval se convirtió en una pausa estratégica dentro del verano, especialmente valorada por quienes buscan una escapada breve sin necesidad de organizar vacaciones extensas.

“El feriado largo de Carnaval es uno de los más esperados del año. Representa una oportunidad para viajar con buen clima, sin clases y con opciones para distintos presupuestos”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

1. Mar del Plata 2. San Carlos de Bariloche 3. Ciudad de Buenos Aires 4. Villa Carlos Paz 5. Villa Gesell

Brasil domina entre los destinos internacionales

En cuanto a los viajes al exterior, el relevamiento muestra una clara inclinación por Brasil. Entre los cinco destinos internacionales más buscados, cuatro pertenecen al país vecino, con Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios y Bombinhas liderando el ranking. La lista se completa con Madrid, como la única ciudad europea dentro del top cinco.

La cercanía, las playas y una oferta turística conocida siguen posicionando a Brasil como la principal alternativa internacional para los argentinos en fines de semana largos.

El informe confirma una tendencia que se repite año tras año: los argentinos no esperan grandes eventos para viajar, sino que aprovechan cada feriado largo como una oportunidad para descansar y “premiarse” tras meses de trabajo.