Festivales, escapadas y consumo: el fenómeno que movilizó $450 mil millones en Córdoba

El verano 2026 deja en Córdoba un movimiento económico superior a los 450 mil millones de pesos, impulsado por la llegada y circulación de más de 2,4 millones de visitantes desde diciembre.

El dato refleja no solo la magnitud del flujo turístico, sino también su incidencia directa en la actividad comercial, la hotelería, la gastronomía y los servicios en gran parte del territorio provincial.

De acuerdo con los datos de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, la mayor nivel de circulación se registró durante enero. Solo en la tercera semana del mes, más de 400 mil personas se desplazaron por distintos destinos cordobeses, en una dinámica marcada por escapadas de corta duración, recambio permanente de visitantes y viajes motivados por festivales y eventos.

De esa forma, la agenda cultural y recreativa funcionó como uno de los principales motores del movimiento. Festivales populares, celebraciones regionales y competencias deportivas generaron desplazamientos masivos y activaron el consumo local, especialmente en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Así lo aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien sostuvo que la temporada “viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero, que históricamente es una de las más fuertes del verano, acompañada por festivales y eventos que movilizan turistas en toda la provincia”.

Más allá de los números, el fenómeno del verano cordobés se explica por un cambio en los hábitos de viaje: estadías más cortas, mayor frecuencia de desplazamientos y una fuerte movilidad interna. Esa combinación sostuvo el nivel de circulación y explica el volumen del impacto económico registrado hasta el momento.