Cardenal Ángel Rossi: "El mundo está colgado de dos o tres líderes"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, se refirió a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y consideró que "la metodología es peligrosa".

Estados Unidos en Venezuela

"Lo que hemos vivido en Venezuela, por supuesto que hay una contentura del final de esta cosa tan dura de esta persona", aseguró sobre el régimen de Maduro.

"De todos modos hubiera sido bueno que el camino no sea este, hubiera sido otro tipo de institución que se haga cargo de esto y no una persona suelta en una postura casi imperialista", agregó en declaraciones a Cadena 3.

Además señaló que "deberían haber instituciones que reemplacen, que hayan sido quienes hayan movilizado esto". "Por que si no el día que miren para acá será el agua, así como es el petróleo allá, el agua acá en nuestra tierra", advirtió.

Rossi aseveró que "de alguna manera se han abierto las puertas a la posibilidad de que cada uno pueda entrar por dónde quiera y adónde quiera, lo cual me parece que políticamente es peligroso". Aunque de inmediato aclaró: "Por supuesto uno no está avalando lo anterior".

"La metodología es riesgosa"

"La metodología es riesgosa porque abre un espacio que pone en riesgo muchas de las autonomías de los países en algún sentido", argumentó el cardenal en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

"El mundo está colgado de dos o tres líderes, para colmo líderes ciertamente un poquito enervados, unos y otros, de distintas líneas", subrayó Rossi.

En otra parte de la entrevista expresó que "la paz es la gran obsesión en este momento del papa León" y que "ojalá también que sea la obsesión nuestra".

"Uno va viendo todo este despliegue descomunal, tan triste. Yo siempre recuerdo que con el 10 por ciento de lo que se gasta en armamento, se puede terminar con el hambre en el mundo", ejemplificó.