ATE rechaza y prepara medidas contra la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechaza y prepara medidas contra la amenaza de Manuel Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete. El sindicato estima que más de 500 puestos de trabajo se ven en riesgo, entre ellos los brigadistas que combaten el fuego en la Patagonia.

Luego de que el Jefe de Gabinete amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que “esta decisión atenta contra la eficacia del Estado” y disparó: “Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales”.

ARGRA recordó a José Luis Cabezas, uniendo su reclamo al pedido de Justicia por Pablo Grillo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía, como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando”, agregó el dirigente de ATE.

En esta línea, Aguiar explicó: “Estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar”.

Una de las áreas que podría verse afectada por la “motosierra” del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló: “No existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas”.

Javier Milei fue blanco de una parodia en Saturday Night Live por el swap con EE.UU.

“Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios”, sentenció el Secretario General de ATE Nacional y concluyó: “Lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar”.

En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.

Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.

BGD/ML