ARGRA recordó a José Luis Cabezas, uniendo su reclamo al pedido de Justicia por el ataque a Pablo Grillo

Pasaron 29 años del atroz asesinato de José Luis Cabezas en la triste Cava de Pinamar, y como siempre sus compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) se reunieron para mantener vivo su recuerdo en la sede de la entidad en Capital Federal. Allí renovaron el compromiso de la tarea periodística, que llevó al crimen del reportero gráfico de Editorial PERFIL a manos de un grupo de sicarios pagados por un desesperado Alfredo Yabrán, retratado por primera vez por Cabezas en tiempos en que tejía su poder desde las sombras.

Como cada 25 de enero, los reporteros graficos pidieron a la sociedad argentina que mantenga “el reclamo de justicia”, bajo el eterno lema “No se olviden de Cabezas”, y también hicieron extensivo el pedido de Justicia ante el caso de brutal represión que el año pasaado casi termina con la vida de Pablo Grillo, baleado por Gendarmería Nacional en el Congreso. Por suerte y luego de varias operaciones, la recuperación de Grillo avanza de manera satisfactoria.

“La sociedad argentina nos acompañó. No lo olvidaron a José Luis, y exigieron el castigo judicial de los culpables. Fue una lucha que demandó años y un sostenido esfuerzo de la familia, sus colegas, compañeras y compañeros, ARGRA, organizaciones sindicales y sociales y un sinnúmero de ciudadanos comprometidos”, recordaron los reporteros gráficos este domingo en Buenos Aires.

“A 28 años del crimen de José Luis Cabezas, el 12 de marzo pasado, en plena Plaza Congreso y a la vista de todas y todos, además fue herido de gravedad y en forma deliberada nuestro colega Pablo Grillo", recalcó ARGRA, indicando que "su agresor, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, fue respaldado por la fuerza a la que pertenece y por la ministra de Seguridad de entonces, Patricia Bullrich, mientras el Presidente de la Nación se desentendió del caso".

"Pero hoy el cabo Guerrero está procesado por la Justicia por lesiones gravísimas, y el protocolo antidisturbios con el que intentaron disimular su crimen ha sido considerado ilegal en sede judicial. Otra vez, son las víctimas, la familia, los compañeros de las víctimas, los ciudadanos de a pie, los que en la calle han sostenido el reclamo para exigir justicia”, señalaron.

“Es hora de que reclamar justicia deje de ser un peligro. Es hora de que ejercer la profesión de periodista deje de ser un peligro. Es hora de que el Estado y las fuerzas de seguridad dejen de ser un peligro para la sociedad, los periodistas y la libertad de expresión. Es hora, otra vez, de exigir ley y democracia para todas y todos”, precisó ARGRA, señalando que “el asesinato de José Luis fue un parteaguas en la sociedad argentina, frenando a quienes pretendían asesinar con impunidad para ejercer un poder opaco y sin límites”.

“Derrotar esa pretensión llevó años de lucha y ninguna alegría. Aún sentimos la ausencia de José Luis, nuestro amigo, compañero, esposo, hijo y padre. Ese es nuestro dolor y no tiene límite ni consuelo”, apuntó la entidad que reúne a los reporteros gráficos.

“Con estas consignas recordamos a José Luis, codo a codo con las reporteras y reporteros que en todo el país trabajamos por la libertad de informar, por la responsabilidad en el ejercicio de la prensa, y por la dignidad de un salario justo por nuestro trabajo”, concluyó ARGRA.

