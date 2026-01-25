Fran Cerúndolo jugó bien, hizo un digno Australia, pero chocó con un Zverev implacable

Apoyado de manera entusiasta por muchos argentinos en las tribunas, Francisco Cerúndolo (18°) se despidió este domingo del Abierto de Australia, cayendo en sets corridos con el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking mundial y con un nivel actual que lo muestra con chances de soñar con el título de primer Grand Slam de 2026.

Para Cerúndolo la experiencia australiana se terminó sin cuartos de final, una meta que ya habría llevado la experiencia a notable, pero hizo un papel digno de aplauso y se se sabe que en las definiciones de los grandes torneos, los nombres más poderosos siempre tienen un plus que sacan a relucir en esos momentos claves. Es la pequeña diferencia que diferencia al los grandes jugadores, de los que a veces son extraordinarios.

Zverev ha tenido altas y bajas, pareció en 2022 que lucharía por la cima, no la alcanzó, pero se ha mantenido como un nombre siempre peligroso, sus casi dos metros del otro lado de la red garantizan que la pelota vendrá a una velocidad impactante. Cerúndolo lo conoce bien, el historial entre ellos está igualado, empezó bien ganando el primer punto de los los tres sets, pero el alemán impuso por momentos su ranking y terminó ganando 6-2, 6-4 y 6-4. Nada que reprocharse para el argentino, da pelea cada semana y es una figura respetada entre los mejores tenistas del mundo. Australia solo sirvió para ratificarlo.

Alexander Zverev superó con claridad a Fran Cerúndolo. Está en gran nivel en Australia. (FOTO AFP)

El arranque fue parejo hasta que Zeverv quebró 3-2, allí ya sacó ventajas que empezaron a marcar el curso del partido. Cuando el alemán quebró en el séptimo game del segundo set, la suerte del argentino pareció echada, y nada cambió en el tercer set, pero Fran dio batalla y luchó hasta el final. Con su caída ya no quedan argentinos en el primer Grand Slam. luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.

En cuartos de final Zverev enfrentará al joven norteamericano Learner Tien, que eliminó a Medvedev

Con este resultado, el historial entre Cerúndolo y Zverev quedó igualado en tres victorias para cada uno, aunque en ese historial hay que resaltar la victoria del alemán de este domingo fue la tercera consecutiva que logra sobre el tenista argentino, de 27 años. Cada uno tiene 'su' terreno, Cerúndolo le ganó tres veces en polvo de ladrillo, Zverev se impuso en los tres duelos en cancha rápida.

En cuartos de final Zverev enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°), que dio la gran sorpresa de este domingo eliminando en sets corridos al ruso Daniil Medvedev (11°), convirtiéndose en el jugador más joven en llegar a cuartos de final en Melbourne desde que el australiano Nick Kyrgios lo lograra en 2015. "Es una locura... estoy tan feliz", declaró Tien antes de abandonar la pista, con una inmensa sonrisa en su rostro.

Más resultados en Australia

Los número 1 del mundo Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se clasificaron este domingo a cuartos de final del Abierto de Australia, mientras que como contábamos Medvedev cayó ante el ascendente Learner Tien, de apenas 20 años y futuro de ensueño. Y el aterno Novak Djokovik clasificó a cuartos de final sin jugar, por la lesión del checo Jakub Mensik.

Ante su primer choque serio del torneo, Alcaraz pasó algunas dudas en el set inicial (7-6 (8/6), pero luego mantuvo a raya al duro Tommy Paul para llevarse los sets siguientes 6-4 y 7-5. El murciano, seis veces ganador de un Grand Slam, volvió a alcanzar su mejor posición en Melbourne -cuartos de final en 2024 y 2025- sin perder un solo set. "En general ha sido un tenis de muy alto nivel por ambos lados, estoy muy contento de haberlo ganado en sets corridos", declaró el tenista de El Palmar.

Carlos Alcaraz vuela en el calor de Melbourne. Sueña con festejar en el primer Grand Slam del año. (FOTO AFP)

Sabalenka, mucho para Mboko

El paso de la canadiense Victoria Mboko (16ª del mundo con 19 años) era uno de los más rutilantes de Australia. La tenista nacida en Charlotte y que juega por Canadá casi no tuvo chances ante la imponencia de la bielorrusa Aryna Sabalenka, la reina del circuito y abrumadora candidata al título.

Mboko tuvo dos pelotas para break en el primer set, no pudo concretarlas, y luego ya no hubo mucho por hacer ante una Sabalenka que se llevó el parcial 6-1. En el segundo set, el duelo fue parejo hasta el tie break, que Sabalenzo resolvió 7-1. Eso llevó el resultado al anecdotario 6-1 y 7-6.

Sabalenka se enfrentará el martes con la estadounidense Iva Jovic (27ª), que derrotó a la kazaja Yulia Putintseva (94ª) 6-0, 6-1 en 53 minutos. Jovic, de 18 años, es otra siendo una de las revelaciones del torneo, clasificada a sus primeros cuartos de Grand Slam.

AFP/NA/HB