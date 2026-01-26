Dos hermanos argentinos salieron a pasear en jet ski cerca de la escollera del puerto en Boca Grande, en Punta del Este, y terminaron participando en un rescate de película, donde ayudaron a salvar la vida de cinco adultos y dos menores uruguayos que flotaban en el mar tras el vuelco de una lancha. El hecho, sucedido en la tarde del sábado, fue registrado en un video filmado por uno de ellos, y difundido por su padre a través de las redes sociales.

Los héroes de esta aventura son Dante y Santino Puddu, de 21 y 15 años respectivamente. La cámara que Dante lleva en su casco registró toda la secuencia. En el video se escucha cómo una mujer grita dramáticamente "¡La nena, por favor, la nena!", pidiendo ayuda para su hija de dos años.

Los hermanos Puddu la ayudaron a alcanzar un salvavidas que le tiraron desde otra lancha y colaboraron para que toda la familia pudiera subir a esa embarcación. Poco después, un móvil de la Prefectura uruguaya los trasladó al hospital Cantegril, donde recibieron primeros auxilios. No hubo heridos, solo personas en estado de shock por el estrés del accidente.

El rescate en primera persona a través del testimonio de Dante Puddu

Los hermanos Puddu habían llegado a Punta del Este ese mismo fin de semana y enseguida decidieron ir a dar una vuelta en jet ski. "Yo salí a navegar con mi hermano como todos los días, buscando olas para saltar, que es lo que nos divierte. Vimos el barco grande al fondo y yo vi gente en el agua, pero no imaginé nada raro”, contó Dante, el mayor. “Cuando me acerqué, desde el barco grande me agitaron las manos en forma de socorro y ahí me acerqué con mi hermano".

La lancha había salido de la parada 8 de La Mansa con siete personas a bordo, pero poco después dio una vuelta de campana. Según cuenta Puddu, que anda en jet ski desde los nueve años, al acercarse descubrió un panorama preocupante y decidió actuar. “Lo primero fue tirarme a ayudar a la señora que vi en el agua. Se veía que no podían flotar más”.

En el video se puede ver cómo busca colaborar con los tripulantes de una lancha cercana, a quienes pide que apaguen los motores y que lancen un cabo para poder subir a la mujer y su hija a la embarcación.

Mientras tanto, su hermano Santino socorrió a la chica de 14 años. Con ayuda de otra lancha lograron rescatar a la nena de dos años. “Estaba con un brazo la madre agarrada el motor de la lancha dada vuelta y con el otro, tenía a la nena, y lograron subirla a la lancha que se ve bastante gente en el video”, contó Dante Puddu, y señaló que se mantuvieron "calmados". También subrayó la actuación de su hermano menor: "Hizo todo impecable".

No queda claro cómo se desencadenó el accidente. “La señora me dijo que iban tan rápido que no sabía cómo habían terminado en el agua, no sabía qué era lo que pasó”, dijo Puddu.

.Según contaron los hermanos, la chica de 14 años les escribió para decirles "que estaba todo bien y nadie salió herido".



Este es el segundo rescate en las aguas de Punta del Este en pocos días, en plena temporada de verano. En la mañana del viernes 23, el turista argentino Daniel Crisci, quien se había perdido en el mar el día anterior, fue encontrado en buen estado de salud, según indicó la Prefectura de Uruguay.

MB/fl