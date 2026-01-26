Sin acuerdo paritario: cuánto cobrarán las empleadas domésticas en febrero

Febrero comenzó sin aumentos para el personal de casas particulares en todo el país, ya que los salarios continúan congelados por la falta de un nuevo acuerdo paritario, según los valores establecidos en la Resolución 3/2025. La medida alcanza a todas las categorías y modalidades de trabajo, con montos que dependen de la función, si el empleo es con o sin retiro y la zona donde se desempeñan las tareas.

Mientras no se anuncie una actualización salarial, se siguen utilizando las escalas vigentes desde enero. En la primera categoría, correspondiente a supervisores, la hora con retiro se paga $3.895,56 y sin retiro $4.254,05, con salarios mensuales de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 26 de enero

En la segunda categoría, que incluye tareas específicas como cocineros o personal con capacitación particular, la hora con retiro se mantiene en $3.696,15 y sin retiro en $4.039,45, mientras que los montos mensuales alcanzan $452.478,51 y $502.101,03.

Para los caseros, el valor es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales. Estos mismos importes rigen para el cuidado de personas con retiro, aunque en la modalidad sin retiro la remuneración sube a $3.894,43 la hora y $490.745,56 por mes.

Por qué la Argentina sigue lejos del millón de autos y qué debe cambiar para lograrlo

A estas cifras se suma el adicional por antigüedad, que representa un 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Además, en las zonas consideradas desfavorables se aplica un plus del 30% sobre los salarios mínimos.

Por el momento, no hay novedades sobre una nueva negociación salarial, por lo que los ingresos de marzo dependerán de si se concreta o no un acuerdo paritario en las próximas semanas.