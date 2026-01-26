Córdoba envió más brigadistas para combatir los incendios que arrasan Chubut

La provincia de Córdoba envió una segunda delegación de 26 brigadistas para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a Chubut, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y en las inmediaciones de Villa Rivadavia y Cholila, donde se registra uno de los focos de mayor magnitud.

Los efectivos pertenecen al Plan Provincial de Manejo del Fuego, al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y a la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, y permanecerán en la zona durante un período estimado de diez días.

Este nuevo contingente releva a un primer grupo de 60 bomberos voluntarios cordobeses, quienes durante diez días colaboraron en distintos focos ígneos registrados en Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Los Alerces.

En el área del Parque Nacional Los Alerces, los brigadistas trabajan en la construcción de fajas cortafuego para frenar el avance de las llamas. En tanto, en Villa Rivadavia y Cholila, con el apoyo de motobombas y herramientas específicas, se concentran en la protección de viviendas, que hasta el momento lograron ser preservadas del fuego.

La participación cordobesa forma parte del esquema de cooperación interprovincial para hacer frente a los incendios forestales que afectan a la región patagónica, con tareas orientadas tanto al combate directo del fuego como a la protección de comunidades y áreas naturales.