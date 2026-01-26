Villa María se posicionó como pionera nacional al climatizar todas las escuelas públicas

La ciudad de Villa María se convirtió en la primera de Córdoba y del país en contar con el 100% de las aulas de escuelas públicas climatizadas, tras la entrega de 130 equipos de aire acondicionado frío calor a 17 instituciones educativas, en el marco del programa FODEMEEP y en conjunto con el Ministerio de Educación provincial. El acto se realizó en la Escuela Especial Clotilde Sabattini y fue encabezado por el intendente Eduardo Accastello, junto a la legisladora Verónica Navarro Alegre y autoridades educativas.

La incorporación de los nuevos equipos permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en establecimientos de nivel inicial, primario, secundario, terciario y de modalidad especial. Los aparatos entregados son de 5.000 frigorías, con tecnología inverter, y serán instalados durante el mes de febrero.

Durante el encuentro, Accastello afirmó: “Estamos viviendo un momento histórico, somos la primera ciudad de Córdoba y de la Argentina en lograr que todas las aulas de las escuelas públicas cuenten con calefacción y aire acondicionado”.

“Córdoba tiene el programa FODEMEEP y el Municipio de Villa María la decisión de que la educación sea una prioridad, porque somos humanistas por definición”, agregó el intendente.

Por su parte, la secretaria de Educación, Adela Guirardelli, destacó: “Esta política educativa es una decisión del intendente Accastello de poner a la educación en el centro de la vida comunitaria”.

“No hablamos solo de infraestructura, sino de una mirada que entiende que aprender y enseñar en espacios cuidados, seguros y confortables es un derecho”, añadió.

Con esta nueva entrega, Villa María alcanza la totalidad de aulas climatizadas en establecimientos públicos, cuando al inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023, solo 170 de las 390 aulas contaban con equipos de calefacción. La inversión forma parte de un plan integral de mejora de infraestructura educativa.

Instituciones beneficiadas

Entre las instituciones que recibieron los equipos se encuentran el IPET 56 Abraham Juárez, el IPEM 49 Escuela del Trabajo, el IPEM 99 Rosario Vera Peñaloza, el Conservatorio de Música Felipe Bohero, el IPEM 275 Escuela Nacional, la Escuela de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, la escuela Bernardino Rivadavia, la escuela especial Clotilde Sabattini y diversos jardines y primarias de la ciudad.

Los trabajos de instalación incluirán refuerzos eléctricos y la colocación de canastos de seguridad para cada equipo. Además, se ejecutaron obras complementarias de cañerías de gas natural y la colocación de más de 50 calefactores en 12 escuelas, reforzando el confort térmico en los espacios educativos.