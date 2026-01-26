Hugo Rivella, el poeta que agitó Cosquín: “Yo debo ser amplio, pero no difuso”

El poeta Hugo Rivella, encargado de abrir la segunda luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, quedó en el centro de la escena luego de la lectura de un poema que fue interpretado como una dura alusión al presidente Javier Milei. La intervención, celebrada por el público en la plaza Próspero Molina, generó una fuerte repercusión política y mediática, amplificada en redes sociales y medios nacionales.

Carnaval 2026: los destinos más buscados por los argentinos y el lugar que ocupa Villa Carlos Paz

Rivella, de 77 años, asegura que no esperaba semejante impacto. “Me sorprendió. Me hablaron de todos lados: de Cosquín, de San Juan, de Río Negro, de Salta, hasta de Lima. Yo jamás pensé que esto iba a tener esta repercusión”, relató en diálogo con Perfil.

El poema, leído en el escenario Atahualpa Yupanqui, incluyó la figura de “un político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado”, una metáfora que muchos asociaron directamente con el actual presidente, días después de que Milei fuera ovacionado en el Festival de Jesús María.

“No señalo personas, describo escenas”

Rivella rechaza la idea de una alusión personal directa. “Yo no señalo a nadie. Yo describo. Si describo un amanecer, describo un amanecer. Si aparece un león en escena y a alguien le pega, es mala suerte”, explicó. Y agregó: “Es una mirada poética, reflexiva, política, ideológica. No hay intención de agravio personal”.

Paradoja Milei: mejora su imagen, pero el 74,7% siente que el salario pierde contra la inflación

Según el poeta, la polémica se concentró en una parte mínima del texto y dejó de lado el conjunto del mensaje. “Pareciera que molesta esa metáfora y no otras cosas mucho más violentas que se dicen todos los días sobre los chicos, los viejos o los pobres. Eso no molesta a nadie”, sostuvo.

Cosquín, memoria y palabra

Rivella reivindica el lugar y el contexto del mensaje. “Estamos en el escenario Atahualpa Yupanqui, no en cualquier lado. Hay una memoria popular. La palabra poética siempre estuvo ligada a una mirada crítica. Y quizás sea la única palabra que todavía no pudieron apropiarse del todo”, reflexionó.

Cardenal Ángel Rossi: "El mundo está colgado de dos o tres líderes"

También se mostró sorprendido por la respuesta del público: “Cuando me bajé del escenario había gente pidiéndome autógrafos, abrazándome. Yo me quedé frío. Nunca había vivido algo así”.

La respuesta a Agustín Laje

Entre las reacciones, una de las más resonantes fue la del politólogo Agustín Laje, cercano al oficialismo. El "gurú" del presidente Javier Milei cuestionó al poeta en la publicación de X de Perfil Córdoba, quien escribió que Rivella tenía “cara de haber vivido del Estado toda su vida”.

La respuesta del poeta fue contundente, pero sin elevar el tono: “Si hubiera leído mi currículum, no diría eso. Tengo los premios más importantes de América Latina, he sido premiado en Argentina, México, España, Guatemala, Nicaragua, Ecuador. Estoy jubilado hace años y nunca fui funcionario público”.

Conducción peligrosa en Córdoba: una conductora no podrá manejar más por pasar en doble línea amarilla en las Altas Cumbres

Y lanzó una ironía que no pasó desapercibida: “Si pienso así cobrando la jubilación que tengo, imaginate si me pagaran”.

Rivella insiste en que no se arrepiente de lo dicho ni de cómo lo dijo. “Uno debe ser amplio, pero no difuso. Debe ser transparente, pensar lo que dice y medirlo. Yo soy esto hace 20 años. No cambié ahora”, afirmó.