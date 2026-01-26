Un video viral puede durar segundos en redes sociales, pero sus consecuencias legales pueden extenderse por años. Eso es lo que quedó demostrado tras un grave episodio de conducción peligrosa en el camino de las Altas Cumbres, que derivó en la inhabilitación de una licencia de conducir, una denuncia penal y sanciones con alcance nacional.

El caso se conoció luego de la difusión de imágenes donde se observa a una camioneta Renault Koleos blanca realizando adelantamientos prohibidos en doble línea amarilla y en curvas de alto riesgo. El hecho ocurrió el domingo 11 de enero sobre la Ruta Provincial 34, entre los kilómetros 77 y 87, en cercanías de la zona de El Cóndor, uno de los tramos más exigentes del corredor turístico.

Tras el análisis del material, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular registral del vehículo, una mujer de 78 años oriunda de San Luis. Según se informó oficialmente, la conductora acumulaba seis infracciones previas en la provincia, cinco de ellas calificadas como “muy graves” por exceso de velocidad.

Drones en pausa: por qué el Tribunal de Cuentas frenó la compra millonaria de la Provincia y pone la mira en la transparencia

Además de la sanción administrativa, se presentó una denuncia ante la Justicia Penal Contravencional por conducción peligrosa, una figura que cobra fuerza a partir de la reciente modificación de la Ley Provincial de Tránsito.

El mensaje es directo: las infracciones ya no quedan solo en una multa. Hoy pueden derivar en la pérdida de la licencia, causas penales y sanciones cruzadas entre provincias.

Inhabilitación en todo el país

El alcance de la medida no se limitó a Córdoba. El director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, se comunicó con su par de la provincia de San Luis, Alejandro Lara Ferrero, quien extendió la inhabilitación a esa jurisdicción. A su vez, la sanción fue informada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su carga en el RENAT, lo que impide conducir en cualquier punto del territorio nacional.

“El objetivo es claro: dar un mensaje contundente a la sociedad. Las conductas temerarias que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros no serán toleradas”, sostuvo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Y agregó que la nueva normativa permite aplicar la figura de la reiterancia, endureciendo las sanciones para quienes acumulan infracciones graves.

Tecnología, controles y sanciones más duras

Quinteros remarcó además que la actualización de la Ley de Tránsito incorpora herramientas tecnológicas que antes no estaban contempladas y que permitirán reforzar el control del exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos, el alcohol en sangre y otras conductas directamente vinculadas a la siniestralidad vial.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad labró multas contra el titular registral de una motocicleta que aparece en otro video viral. En las imágenes se ve a un joven realizando maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 9, en la Autovía Córdoba–Jesús María, entre los kilómetros 735 y 745. El registro corresponde al viernes 16 de enero.

En este caso, las infracciones recaerán sobre la titular del vehículo —una mujer mayor de edad— por faltas como conducir sin casco y conducción peligrosa. Además, se presentó una denuncia penal contravencional para identificar al conductor y determinar posibles responsabilidades solidarias.

Lo que tenés que saber como conductor

Las autoridades insisten en que el titular del vehículo es responsable, incluso si no iba al volante, y que los registros audiovisuales pueden ser utilizados como prueba. En tiempos de redes sociales y control digital, manejar de forma temeraria ya no es solo una imprudencia: es una puerta directa a sanciones severas y problemas judiciales.