El vocal juecista del Tribunal de Cuentas cuestionó la compra integral de drones para la Policía y sostuvo que la licitación violó el principio de libre concurrencia. “Estamos a favor de la seguridad, pero con transparencia”, afirmó Beltran Corvalán.

El rechazo del Tribunal de Cuentas a la licitación para la compra de drones de patrullaje por más de 7 millones de dólares sigue generando fuertes repercusiones políticas. Desde el organismo de control, se defendió la decisión y aseguraron que el proceso estuvo diseñado para beneficiar a un único proveedor.

“Se trata de una licitación por más de siete millones de dólares, donde compran en un renglón único 29 ítems”, explicó Corvalán. Y detalló: “Estamos hablando de drones especiales, de más de medio millón de dólares. No sé si quieren ir a Ucrania, quieren combatir en Ucrania, pero bueno”.

El proyecto, anunciado en mayo del año pasado, preveía la incorporación de 15 drones —algunos de largo alcance—, la creación de la División Svant, capacitación para 40 agentes, vehículos móviles y software de reconocimiento facial y de lectura de patentes. La Policía de Córdoba incluso llegó a crear la División Drones, a la espera de la tecnología.

Drones en pausa: por qué el Tribunal de Cuentas frenó la compra millonaria de la Provincia y pone la mira en la transparencia

Sin embargo, la licitación quedó paralizada desde septiembre y fue rechazada a fines de diciembre por la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas. El eje de la observación fue la modalidad de contratación: un renglón único que integró equipamiento, software, cursos, consultorías, baterías, antenas y asistencia técnica.

Corvalán cuestionó especialmente ese esquema: “Consultorías, cursos, programas de software, reconocimiento facial por medio millón de dólares, programas de software para leer patentes por 440 mil dólares. Esto tranquilamente lo puede hacer la Universidad Tecnológica, es más, lo ha estado haciendo la Universidad Tecnológica”.

Drones de seguridad: Llaryora cruzó a los "libertarios de Córdoba" y Juez habló de "corrupción"

Según el vocal, el armado del pliego impidió la competencia real: “Si vos ponés en un renglón 29 ítems, obviamente nadie está inscripto en 29, salvo alguna empresa. Y esa es la que gana”. En ese sentido, citó el marco legal que, a su entender, fue vulnerado: “El artículo 3 de la Ley 10.155 establece que las contrataciones deben favorecer la libre concurrencia”.

El vocal del Tribunal amplió sus críticas al recordar antecedentes de compras observadas por presuntos sobreprecios: “Ya estamos acostumbrados a estas compras: móviles policiales al doble del precio, carne para el Senaf tres veces más cara, carne para el Servicio Penitenciario un 50% más cara”.

“Lo que estamos haciendo nosotros es ir en pos de la transparencia, y se ve que eso los incomoda, los pone muy mal”, afirmó. Y cerró con una acusación de mayor alcance institucional: “Si hubiese una justicia justa en la provincia de Córdoba, seguramente estaría tomando cartas en el asunto, como debería haberlo hecho en todas estas observaciones”.

Mientras tanto, el Gobierno provincial evalúa alternativas para destrabar el proyecto, desde avanzar por vía administrativa hasta recurrir a la Justicia o relanzar la licitación, lo que implicaría una demora de al menos un año.

El detalle de la compra

Perfil Córdoba accedió al detalle de la licitación provincia. Está detallado cada ítem y la cantidad de cada uno. El total es U$S 7.201.418 y se detalla que la puesta en marcha del SVANT no podría exceder los 240 días. El pago era el 70% al momento de la contratación para fijar el precio y comprar los elementos importados.