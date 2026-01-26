Instituto perdió ante Platense y Oldrá dejó su cargo como DT

Instituto cayó por 2-1 en su visita a Platense. Y no fue una derrota más. El equipo no logra levantar cabeza, en diez partidos solo ganó un juego y el inicio del certamen fue sin victorias para el elenco de Alta Córdoba. Estos malos resultados implicaron en que la dirigencia, al término del juego en Vicente López, resolviera la no continuidad de Daniel Oldrá como entrenador.

EL COMUNICADO DEL CLUB:

"Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico.

El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera.

La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional".

La 'Gloria' tuvo buenos momentos, pero pagó muy caro sus errores ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura.

La derrota albirroja se produjo por los goles de Franco Zapiola y Tomás Nasif para los locales; mientras que Alex Luna había igualado el marcador tras gran jugada del pibe Luca Rafaelli.

El cordobés Matías Borgogno, arquero rival, fue la figura del partido.

Instituto sumó su segunda derrota en el campeonato. El próximo compromiso del elenco de Alta Córdoba será Lanús.