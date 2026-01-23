Franco Jara: "Me debo a Instituto y espero aportarle mucho al equipo”

Franco Jara fue, sin dudas, el mejor futbolista de Instituto en una noche que terminó con derrota, pero que dejó señales alentadoras. En el debut oficial de la 'Gloria' en la temporada 2026, ante más de 20 mil personas en el Monumental de Alta Córdoba, el delantero mostró que la jerarquía no se negocia y que, aun en la adversidad, puede marcar el camino.

El 1-0 agónico de Vélez, con un gol en tiempo de descuento, golpeó duro. Instituto mereció más: tuvo la pelota, generó situaciones y asumió el protagonismo. Le faltó el último toque, esa puñalada final que define partidos. En ese contexto, Jara fue el faro. Se movió con inteligencia, ofreció siempre una descarga clara, atacó los espacios y fue referencia permanente para sus compañeros. Jugó simple cuando había que jugar simple y aceleró cuando el equipo necesitó profundidad.

No era un partido sencillo para él. Su pasado reciente en Belgrano lo había puesto bajo la lupa de parte de la hinchada. Sin embargo, respondió como responden los futbolistas hechos: con fútbol. Cada control orientado, cada movimiento sin pelota y cada intento de gol fueron desarmando desconfianzas hasta transformarlas en aplausos sinceros al final del encuentro. El reconocimiento de la gente fue la mejor síntesis de su actuación.

Tras el partido, Jara analizó: “Esto es fútbol. Cuando no lográs convertir en el arco rival cualquier situación de gol, te lleva a estar abajo".

El experimentado atacante, oriundo de Villa Nueva, remarcó: “Hay muchos jugadores nuevos, todo un equipo por lograr una identidad de juego”.

“Se vio un equipo intenso, protagonista. Las situaciones que nos crearon han sido pérdidas nuestras. Pero tenés que estar concentrado los 90 minutos y por eso perdemos todo el partido”, explicó.

Sobre su reciente paso por Belgrano, Jara confesó: “Me sentí un poco raro. Pero soy un jugador de fútbol, vivo de esto y lo que pasó en Belgrano me lo guardo. Ahora me debo a Instituto y espero aportarle mucho al equipo”.

El próximo compromiso de Instituto será el lunes ante Platense.

Instituto encontró en Jara algo más que un delantero. Encontró oficio, lectura de juego y temple para los momentos calientes.