La oposición alertó por el aterrizaje de una nave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ushuaia

El aterrizaje de un avión militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Tierra del Fuego tras la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional generó preocupación por el hermetismo y las implicancias que podría tener en términos de defensa y soberanía. En ese marco, este lunes, las diputadas del peronismo Agustina Propato y Cristina López exigieron información al Ejecutivo.

La aeronave en cuestión es un C-17 Globemaster III, y suele ser utilizada para “misiones estratégicas, despliegues rápidos, traslado de equipamiento militar sensible y de personal civil y militar de alto rango”, indicó Propato. El avión partió desde Maryland (EE.UU) y aterrizó en Ushuaia este domingo 25 después de haber hecho una escala en San Juan y Ciudad de Buenos Aires. Su llegada no fue comunicada por Cancillería y los últimos movimientos de Donald Trump, fundados la nueva Estrategia de Seguridad norteamericana, despiertan desconfianza sobre los motivos del viaje.

“La falta de información oficial no alienta más que especulaciones en un grave contexto en el que se dispuso una irregular intervención del Puerto de Ushuaia, la autorización de ejercicios militares con personal estadounidense sin la debida intervención del Congreso Nacional, reiteradas declaraciones del Presidente de la Nación y de la Vicepresidenta en torno a la instalación de una base militar conjunta con el mencionado país en dicha localidad, sumado al incondicional alineamiento de la política exterior argentina con la administración encabezada por el presidente Donald Trump”, sostiene Propato en el proyecto donde exige conocer los motivos del arribo del Globemaster III.

Medios fueguinos indicaron que en el avión viajaron el congresista republicano Morgan Griffith con una delegación de otros 23 funcionarios, aunque eso aún no fue confirmado por las autoridades por lo que los proyectos indagan sobre la tripulación.

La diputada además señaló que estas acciones, que calificó de poco transparentes, “colocan a nuestra Nación en un grave nivel de vulnerabilidad en lo que respecta a su defensa y soberanía nacional”.

Asimismo, explicó que es de público conocimiento que Ushuaia es una localidad estratégica en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido, el Atlántico Sur y la Antártida "por cuanto diversas potencias extranjeras, en el contexto de la nueva realidad geopolítica, han reconocido su inconmensurable importancia".

Propato señaló que “el presidente Javier Milei, de forma sistemática, facilita y flexibiliza acciones militares tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido en territorio argentino, las cuales tanto la Constitución Nacional como las leyes de Defensa Nacional prohíben, incumpliendo así con sus funciones y con la protección del interés nacional”.

Ushuaia en la Estrategia de Defensa de Trump

En diciembre, el gobierno de Donald Trump publicó la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos 2026 que coloca a América Latina en bajo una nueva versión de la Doctrina Monroe (renombrada "Donroe" por el presidente) y el coloniaje.

En el marco de su disputa con China, la administración republicana apunta a consolidar un control absoluto del continente americano que despeje cualquier margen de autonomía que ponga en duda su dominio.

En ese plan, concebido bajo la visión “America First” (Estados Unidos Primero), el control de áreas estratégicas como es Tierra del Fuego. por ser un paso transoceánico y la puerta de entrada a la Antártida son de importancia para Trump, de la misma forma que el Canal de Panamá o Groenlandia.

