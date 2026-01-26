Delcy Rodríguez dijo "basta" a "las órdenes de Washington" y reclamó que la política venezolana resuelva los conflictos internos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, intensificó este domingo su crítica a la influencia norteamericana en la política interna, en un acto transmitido por televisión desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Allí, afirmó que “ya basta de las órdenes de Washington” y reclamó que sean los propios ciudadanos venezolanos y sus instituciones quienes resuelvan sus conflictos políticos, mientras intenta equilibrar la presión internacional con una agenda de diálogo nacional.

A lo largo de su discurso ante trabajadores petroleros, Rodríguez sostuvo que Venezuela pagó “muy caro” las consecuencias de las intervenciones externas y el extremismo”, una referencia a la fuerte presencia de Estados Unidos en su país desde la captura de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Defendió además la soberanía venezolana y rechazó lo que describió como una intromisión en los asuntos internos de la república.

De momento, la relación entre Caracas y Washington se encuentra en un momento crítico después de la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro, en un operativo que despertó amplias condenas y debates sobre el respeto al derecho internacional. A pesar de las tensiones, Rodríguez alternó discursos confrontativos con llamados a construir un marco de cooperación que respete la soberanía de Venezuela. En declaraciones previas, la mandataria interina invitó al gobierno de Estados Unidos a colaborar en una “agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido” y a establecer relaciones respetuosas.

Hay presiones de Estados Unidos para reanudar producción petrolera

Trump la llamó "persona terrific" tras una llamada, pero advirtió que "pagará un precio alto" si no coopera

Lo que siguió fue un endurecimiento en la postura del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, quien condicionó cualquier avance en la reanudación diplomática y la normalización de relaciones con Caracas a la aceptación de exigencias concretas por parte de las nuevas autoridades venezolanas, incluida la posibilidad de acceder a sectores estratégicos como los recursos energéticos. A la par, la Casa Blanca señaló que desea un restablecimiento gradual de lazos y recientemente designó nuevos representantes para Venezuela, con miras a reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

Ante este panorama, Rodríguez reafirmó que Venezuela tiene el derecho soberano de establecer relaciones diplomáticas con países como China, Rusia, Irán y Cuba, en un mensaje para consolidar alianzas globales más allá de la presión estadounidense.

De forma paralela, el gobierno de Rodríguez impulsó la liberación de presos políticos, un gesto interpretado como parte de una estrategia para aliviar la presión internacional. Organizaciones como Foro Penal confirmaron la excarcelación de más de cien detenidos desde principios de enero, aunque persisten críticas sobre la transparencia del proceso. Algunos liberados enfrentan restricciones severas, mientras que otros permanecen aún detenidos bajo cargos poco claros.

El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció 626 liberaciones (incluyendo diciembre)

Por ello, en su discurso, Rodríguez hizo un comentario directo a la oposición: “Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, sin mencionar nombres, aunque se interpreta como una referencia a la líder opositora María Corina Machado, quien días atrás se reunió con Donald Trump para agradecer el avance de su país en Venezuela y la captura de Maduro.

Diálogo interno y desafíos políticos

En medio de estas presiones, Rodríguez convocó a un “verdadero diálogo” con sectores políticos tanto del oficialismo como de la oposición, con el objetivo declarado de alcanzar acuerdos nacionales y fortalecer la gobernabilidad interna. Aquella iniciativa fue coordinada con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, y busca avanzar en negociaciones que permitan resolver diferencias sin dependencia de actores externos.

Según su mensaje más reciente, enfatizó que las decisiones sobre el futuro de Venezuela deben surgir de sus propios actores políticos y sociales, rechazando las imposiciones de terceros países y reafirmando que cualquier proceso de negociación debe respetar la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano.

Ante el contexto regional y global, la posición de Venezuela bajo Rodríguez sigue siendo objeto de atención internacional, con posibles repercusiones en la política energética, económica y diplomática en América Latina. Por ello, las próximas semanas serán clave para definir si el país logra un equilibrio entre la presión externa y la consolidación de un proceso de transición política con participación de diversos sectores internos.

MV / DS