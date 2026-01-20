Delcy Rodríguez informó el ingreso de los primeros 300 millones de dólares de Estados Unidos por la venta de crudo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo crudo por parte de Estados Unidos, que serán destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Desde la caída de Nicolas Maduro, el pasado 3 de enero, Estados Unidos controla la venta de petróleo crudo venezolano. El país presidido por Donald Trump acordó una primera entrega del producto producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo de Qatar.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" (totales). "Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Los recursos serán transferidos a cinco bancos venezolanos, que los asignan a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que estuvo meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario", añadió Rodríguez. La economía del país mostró una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.

En el mismo eje, Rodríguez designó a Calixto Ortega, un banquero formado en Estados Unidos, al frente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). Previamente, la principal agencia de inversiones era encabezada por Alex Saab, un empresario colombiano acusado de servir de testaferro de Maduro.

El nombramiento se enmarca en lo que la presidenta interina denomina como un “nuevo momento político” y expertos lo ven como una señal a Estados Unidos, en un momento en que las petroleras de ese país contemplan volver a invertir en Venezuela.

"Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica", escribió Rodríguez el lunes de noche al anunciar su designación entre otros nombramientos.

Rodríguez asumió el poder tras la caída de Maduro durante el bombardeo a Caracas ordenado por Donald Trump. Su gestión arrancó con un vuelco en las relación con Washington y cambios en el Gabinete del depuesto gobernante. Tanto Maduro como Trump han expresado palabras de apoyo para la exvice.