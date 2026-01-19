Delcy Rodríguez consolida el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

En Venezuela, gran parte de la coreografía del poder se ve igual que antes de la captura de Nicolás Maduro por Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, quien durante muchos años fue su segunda al mando, ha asumido sin problemas el cargo de presidenta interina. Ha presidido reuniones con funcionarios sénior, recibido a enviados internacionales, se ha dirigido a la prensa en el Palacio de Miraflores y se ha reunido en privado con diplomáticos.

Pero debajo de la continuidad, la base del chavismo —la variante venezolana del socialismo— está empezando a cambiar a medida que Rodríguez se mueve rápidamente para consolidar la autoridad y unir a la fracturada coalición gobernante.

Hay algunos cambios sutiles. Rodríguez empieza su jornada más temprano, sus intervenciones públicas son mucho más concisas y los discursos maratónicos que definieron el gobierno de Maduro han desaparecido. Los funcionarios públicos ahora pueden regresar a X.

Otras medidas son mucho más trascendentales, como los cambios en el gabinete y el aparato de seguridad, y la liberación de decenas de presos políticos. Las decisiones sobre el personal sénior están siendo recibidas positivamente por la administración Trump, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a las delicadas deliberaciones.

El Ministerio de Información de Venezuela y el Departamento de Estado de los EE.UU. no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

“Está caminando sobre la cuerda floja, intentando complacer a EE.UU. al mismo tiempo que intenta mantener unido al chavismo”, dijo David Smilde, profesor y experto en Venezuela de la Universidad de Tulane. “Hasta ahora lo ha logrado” y el presidente Donald Trump “parece bastante feliz.”

Han surgido señales públicas de apoyo. El martes, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente derrocado y legislador en funciones, dijo a partidarios del gobierno en Caracas que había recibido mensajes de su padre y su madrastra, Cilia Flores, expresando confianza en Rodríguez y el equipo que ahora dirige el país.

Los simpatizantes en otra manifestación el miércoles corearon: «Delcy, avanza, tú tienes mi confianza». El lema se ha repetido en un anuncio de la televisión estatal que muestra una imagen animada de Rodríguez.

Apenas tres días después de la captura de Maduro, Rodríguez ascendió a Calixto Ortega Sánchez del cargo de jefe del Banco Central a la vicepresidencia de Economía, un puesto más poderoso que coordina la estrategia económica general del gobierno en varios ministerios. También nombró a Gustavo González López, quien fue ministro de Interior, para dirigir la Guardia de Honor Presidencial, en reemplazo de Javier Marcano Tábata, luego de críticas internas de que la unidad falló en evitar el arresto de Maduro.

Rodríguez nombró al diputado Juan Escalona, aliado cercano de Maduro, ministro del Despacho de la Presidencia. Es un cargo crucial que actúa como el principal enlace del presidente con el poder ejecutivo y ayuda a impulsar la implementación de políticas. Escalona reemplaza a Aníbal Coronado, quien fue reasignado a la cartera de Ecosocialismo.

Se esperan más cambios, según personas familiarizadas con sus planes. Puestos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA y el Ministerio de Petróleo están bajo revisión, dijeron las personas. Rodríguez continúa sirviendo simultáneamente como ministra de Petróleo.

También se espera que incorpore a viejos aliados en puestos clave. Félix Plasencia, quien asistió a una reunión el viernes con funcionarios de Trump en Washington, está siendo considerado para ministro de Relaciones Exteriores o embajador de Venezuela en EE.UU. a medida que mejora la relación entre ambos países, según personas con conocimiento de los planes.

Dos economistas ecuatorianos influyentes, pero de bajo perfil, Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes han asesorado a Rodríguez desde al menos 2019, también desempeñan papeles clave en el gobierno interino, según las personas. Enlaces clave para acreedores e inversionistas, ambos trabajaron anteriormente para el expresidente de su país, el compañero socialista de Maduro, Rafael Correa.

También se espera que Rodríguez deje de lado a figuras con las que ha tenido enfrentamientos durante mucho tiempo, incluido Alex Saab, el empresario colombiano y confidente de Maduro que actualmente supervisa la industria y la producción nacional, dijeron las personas.

Una vez que la situación se estabilice, podrían producirse cambios en las fuerzas armadas. Un rumor sobre el posible retiro del Ministro de Defensa Vladimir Padrino ha resurgido tras la remoción de Maduro, lo que aumenta la posibilidad de cambios en las altas esferas militares. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o captura de Padrino.

Por ahora, Rodríguez publicita sus reuniones con Padrino, diciendo que están discutiendo planes “para seguir preservando la paz” y agradeciendo a las Fuerzas Armadas por su “compromiso con la defensa de la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela”.

Los cambios políticos se están produciendo a medida que el gobierno continúa liberando presos en un proceso celebrado por Trump. Tanto Rodríguez como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dijeron esta semana que las liberaciones continuarán, encabezadas por el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Para el miércoles, 406 personas habían sido liberadas, incluyendo 194 liberadas en diciembre por órdenes de Maduro, según Delcy Rodríguez. De las casi 200 personas que habrían sido liberadas este mes, organizaciones independientes solo han confirmado alrededor de la mitad, incluyendo ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros. Cabello ha entregado personalmente a varios presos internacionales de alto perfil, según una de las fuentes.

Rodríguez y Cabello han mantenido una relación tensa durante mucho tiempo, pero ambos han parecido estar alineados en reuniones privadas, según las fuentes. Desde el principio, Cabello prometió públicamente lealtad a Rodríguez y ha aparecido con frecuencia junto a la presidenta interina y su hermano en una muestra de unidad.

Cabello, un influyente chavista de línea dura, parece haber reforzado su seguridad personal. Sus dos programas de televisión desde los ataques de EE.UU. se grabaron fuera de su estudio habitual, y la televisión estatal ha diferido la transmisión de algunas de sus conferencias de prensa, medidas que Maduro tomó meses antes de su captura. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por Cabello.

Tras bastidores, los líderes del partido recibieron instrucciones claras.

“La unidad es lo primero que hay que preservar”, se les dijo a algunos funcionarios durante una reunión privada celebrada días después de la captura de Maduro, según una minuta filtrada vista por Bloomberg News.

Hasta ahora, ese mensaje ha moldeado la imagen que proyecta el gobierno de Rodríguez.

“Está tratando de priorizar la unidad por sobre el cambio”, dijo Smilde, el profesor de Tulane.

