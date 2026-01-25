Venezuela liberó a 80 presos políticos y crece la tensión por la situación del argentino Nahuel Gallo

En medio de un proceso de liberación de detenidos que avanza de manera lenta y bajo intenso escrutinio, Venezuela liberó al menos 80 presos políticos este domingo, según confirmó la organización no gubernamental Foro Penal, que verifica las excarcelaciones en instituciones de todo el país. A pesar de ello, no hay novedades sobre los argentinos presos allí.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó en redes sociales que las liberaciones se produjeron en la madrugada y que “probablemente se produzcan más excarcelaciones” a medida que se completen las verificaciones en distintos penales. Entre los liberados figura el abogado y defensor de derechos humanos Kennedy Tejeda, preso político desde agosto de 2024, quien pudo regresar con su familia tras permanecer detenido en la cárcel de Tocorón.

Sin embargo, no hubo noticias sobre la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela, lo que alimenta la preocupación de sus familiares y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos sigue el gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido desde diciembre de 2024, junto con Germán Darío Giuliani y Roberto Baldo, que tampoco se ha confirmado que formen parte de las recientes excarcelaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La liberación de Kennedy Tejeda fue una de las primeras confirmaciones de este domingo

El Club Político Argentino exige liberar a los presos políticos y acelerar la transición democrática en Venezuela

La pareja de Nahuel Gallo volvió a exigir su liberación y calificó su detención como un crimen de lesa humanidad

La pareja de Gallo publicó en X un mensaje desgarrador que refleja la angustia familiar: “413 días luchando, 413 días alzando la voz ante tanta injusticia. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad. Mantener a Nahuel Agustín Gallo un día más privado de libertad se convierte en tortura. Basta. Víctor merece a su papá, Nahuel merece estar en casa con su familia”, escribió María Alexandra Gomez.

Víctor, el hijo pequeño de Nahuel Gallo y María Alexandra Gómez

Se expande la megatormenta de nieve y hielo en gran parte de Estados Unidos, con pronóstico “catastrófico”

La ONG también advirtió que la cifra de 80 excarcelaciones es preliminar y podría aumentar conforme se completen las revisiones de cada caso, aunque persisten grandes discrepancias entre los números oficiales y los verificados por organizaciones independientes. Mientras las autoridades venezolanas han afirmado que más de 600 personas han sido liberadas en el contexto del cambio político tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Foro Penal sostiene que solo ha podido confirmar un porcentaje significativamente menor.

Los familiares mantienen una vigilia permanente fuera de centros de detención esperando noticias concretas sobre sus seres queridos. La situación de Gallo y los otros argentinos continúa sin definirse públicamente, en medio de pedidos de mayor transparencia por parte de organizaciones de derechos humanos y reclamos internacionales sobre la liberación completa de los detenidos políticos en Venezuela.

GD/ML