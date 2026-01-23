El Club Político Argentino exige liberar a los presos políticos y acelerar la transición democrática en Venezuela

El Club Político Argentino (CPA) emitió un comunicado en el que exige la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y un avance sin dilaciones hacia una transición democrática plena en el país caribeño. La organización denuncia la persistencia de estructuras vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, que, a pesar de la intervención internacional y la destitución del mandatario, aún conservan capacidad de daño y control.

En este contexto, el CPA subraya que resulta imprescindible desarmar los sistemas ilegítimos de represión política y avanzar hacia la restitución plena de las libertades civiles, sin condicionamientos. El pronunciamiento hace hincapié en que la liberación de los presos políticos no debe depender de negociaciones ni acuerdos parciales, sino que debe ser una medida urgente e incondicional.

Nahuel Gallo, el argentino detenido en Venezuela.

El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y de otros ciudadanos argentinos fue señalado de manera especial por el CPA. Aunque el gobierno venezolano inició a principios de enero la liberación de un grupo reducido de detenidos, organizaciones de derechos humanos alertan que aún permanecen cerca de 900 personas encarceladas por motivos políticos.

La declaración del CPA se suma a las exigencias del gobierno argentino, que recientemente solicitó un debate en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para tratar la situación de los presos políticos venezolanos. Líderes opositores y entidades civiles coinciden en que no puede haber una transición democrática ni estabilidad política y económica en Venezuela mientras persistan las detenciones arbitrarias y la falta de transparencia institucional.

Nahuel Gallo, preso en Venezuela

Además, en un tramo central de su comunicado, el CPA recordó la experiencia histórica de Argentina, marcada por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar, para exigir la aparición con vida de los ciudadanos argentinos secuestrados en Venezuela. En ese sentido, el CPA destacó que una transición democrática real en Venezuela no solo debe implicar elecciones libres, sino también la eliminación del aparato represivo, la restitución de la prensa libre y el ejercicio pleno de la libertad de opinión.

El Club Político Argentino adopta una postura más firme que la de algunos gobiernos latinoamericanos, que priorizan la estabilidad regional y una negociación gradual. El CPA, por el contrario, sostiene que no puede haber democracia mientras persistan los mecanismos de control y represión, y que la liberación total de los presos políticos es una condición indispensable.

Venezuela recibe US$300 millones por ventas de crudo respaldadas por EE.UU.

Finalmente, el CPA concluyó su declaración reafirmando que acompañará todos los esfuerzos orientados a restituir las libertades y constituir un gobierno legítimo electo, con el objetivo de evitar que la dictadura de Maduro, en sus distintas formas, se perpetúe.

La declaración completa del Club Político Argentino sobre Venezuela:

Liberar a los presos políticos y avanzar sin pausa hacia la plenitud democrática.

Luego de la intervención de Estados Unidos y la destitución de Maduro se abrió una etapa con riesgos, pero también con la esperanza del retorno a una democracia plena. Esta peculiar transición enfrenta a un régimen residual dictatorial. Creó milicias populares que conservan capacidad de daño. Es imprescindible que se desarmen los sistemas ilegítimos de represión política (que siguen amenazando a los ciudadanos) y que se libere, de una vez, a todos los presos políticos, sin supeditarlo a negociaciones de ningún tipo.

Los argentinos, que cargamos en nuestra mochila una historia de miles de desaparecidos, exigimos especialmente la aparición con vida de los compatriotas secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La instalación plena de la democracia requiere eliminar todo el aparato represivo del régimen anterior, así como restituir la prensa libre y la libertad de opinión.

Acompañaremos todos los esfuerzos para que retornen las libertades y se constituya, a la brevedad, el legítimo gobierno electo de Venezuela, evitando que se eternice esta dictadura corrupta. Que el ansiado horizonte de libertad y democracia impere cuanto antes en Venezuela.

