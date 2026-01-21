Venezuela recibe US$300 millones por ventas de crudo respaldadas por EE.UU.

El gobierno de Venezuela recibió su primer pago por la venta de petróleo de US$500 millones realizada por Estados Unidos, lo que permitió el ingreso de dólares muy necesarios a la economía por primera vez en un mes.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, dijo el martes que US$300 millones de los ingresos ya ingresaron al sistema bancario del país. Esto impulsará la economía, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, y la venta probablemente ayudará a revertir una disminución de la producción de crudo como resultado de un bloqueo de la administración del presidente Donald Trump.

Trump dijo que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU. y llamó "feos" a los manifestantes

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, US$300 millones de los US$500 millones”, dijo Rodríguez, y agregó que los dólares se distribuirán a través del sistema cambiario nacional para ayudar a “proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”.

Los ingresos forman parte de una megaventa de hasta 50 millones de barriles orquestada por Estados Unidos después de que el líder venezolano Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar el 3 de enero.

Vitol Group y Trafigura fueron asignadas por Estados Unidos para realizar las ventas y recibieron licencias para operar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA. El martes, Vitol embarcó su primer cargamento de crudo desde el creciente inventario de Venezuela, un movimiento que despejará cuellos de botella para PDVSA y ayudará a aumentar la producción.

El tramo de US$300 millones es el primer suministro oficial significativo desde mediados de diciembre, cuando un bloqueo de Estados Unidos dejó a la administración de Maduro sin ingresos críticos y secó el mercado cambiario. Los bancos comenzaron a llamar a clientes corporativos la semana pasada para ofrecer dólares del gobierno.

Al hablar con un grupo de representantes empresariales el viernes, Rodríguez dijo que los ingresos por las ventas de petróleo se enviarán a través del banco central a instituciones financieras privadas para abastecer el mercado cambiario. Desde entonces, el bolívar ha seguido estabilizándose en el mercado paralelo en torno a 425 por dólar, según precios publicados en plataformas de comercio de criptomonedas, mientras que la brecha con la tasa oficial se ha reducido tras alcanzar máximos históricos hace menos de dos semanas.

