La proyección del FMI que presiona los planes en Vaca Muerta y los dólares que busca Luis Caputo

El escenario internacional plantea nuevos interrogantes para el sector energético. El último World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un cambio de tendencia en los commodities: el organismo proyecta una caída del 8,5% interanual en el precio del petróleo para 2026. Una corrección a la baja que introduce una variable de presión adicional para Vaca Muerta, cuyos costos de desarrollo aún se ubican, en promedio, un 40% por encima de los del Permian estadounidense, reduciendo el margen de maniobra ante oscilaciones externas.

El informe detalla que la tendencia responde a una "demanda global anémica", explicada en gran medida por la desaceleración de China, sumada a una oferta robusta proveniente de países no alineados con la OPEP+, como Estados Unidos y Brasil, que continúan bombeando crudo al mercado a ritmo récord. Además, el precio del barril arrastra una caída del 14,2% en 2025 que lo llevó de los USD 79 a USD 60.

Competitividad, costos y el factor RIGI

Si bien la eficiencia operativa en la cuenca neuquina mostró avances significativos, la estructura de costos financieros y logísticos locales eleva el punto de equilibrio (break-even) de los proyectos. Fuentes del mercado señalan que las nuevas inversiones, muchas de ellas apalancadas en moneda dura, requieren de un barril sostenido por encima de los USD 60 para garantizar los flujos de repago estipulados y mantener las tasas de retorno (TIR) proyectadas.

Varios proyectos inscriptos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya están en pleno desarrollo y su rentabilidad dependerá del mercado exportador. El caso testigo es el proyecto Vaca Muerta Sur, liderado por YPF y socios estratégicos, que implica una inversión superior a los USD 2.500 millones para conectar la cuenca con una terminal dedicada en Punta Colorada, Río Negro. Esta obra, diseñada para evacuar 390.000 barriles diarios, es la apuesta de volumen más agresiva del país.

El desafío del gas y la caja de dólares

En el segmento del gas, el panorama también exige cautela. Aunque el inicio de año mostró firmeza en las cotizaciones por factores estacionales y geopolíticos, el FMI advierte sobre el ingreso de una "nueva ola de capacidad de exportación" de GNL al mercado global a partir de 2026. Según las proyecciones del organismo, este incremento en la oferta estructural podría derivar en una corrección de precios cercana al 20%.

Para la macroeconomía, la ecuación es directa: el "efecto precio" podría neutralizar parte del "efecto cantidad". Aun si Vaca Muerta logra aumentar sus volúmenes de exportación tal como está previsto en los planes de midstream (oleoductos), la caída en la cotización internacional implica que cada barril vendido aportaría menos dólares a las reservas del Banco Central, en un año donde el Gobierno apuesta al superávit comercial energético para la contabilidad de sus dólares