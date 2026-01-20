En la rueda del lunes 19 de enero de 2026 el Banco Central de la República Argentina volvió a comprar dólares, en esta oportunidad 21 millones y las reservas terminaron en u$s 44.808 millones, el valor más alto desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación. Aunque cabe señalar que esta suba de u$s 201 millones en el día de las Reservas Brutas -según consigna Portfolio Personal de Inversiones (PPI)- "se explica mayormente por la variación en la valuación del oro (US$185 y US$16 millones por yuan)".

En relación a la jornada de ayer, desde PPI explicaron que, al ser una rueda de bajo volumen, primó la calma cambiaria. "Como consecuencia del feriado en Estados Unidos -feriado por el Dia de Martin Luther King-, se registró el menor volumen operado del mes. En este contexto, el dólar mayorista avanzó marginalmente 0,3% hasta $1.434,5. En paralelo, el A3500 mostró una suba más acotada del 0,1%, ubicándose en $1.432,7".

Para un economista, “ahora sí al Banco Central y al Tesoro mucho más coordinados comprando reservas”

El BCRA mantiene una racha compradora, y en efecto en todo el mes de enero 2026 sólo se registró una rueda en que no comprara divisas en el MULC, con lo cual desde PPI argumentan que estas compras "dan sostén a los (bonos) Globales mientras persiste la tensión en pesos"

Día a día desde el 5 de enero 2026, los dólares que compró el BCRA

En lo que va de enero la autoridad máxima monetaria de la Argentina lleva comprados en 11 ruedas más de 700 millones de dólares, aunque eso no siempre implica que hayo logrado atesorarlos, dado que debe hacer frente al pago de compromisos de deuda entre otras cuestiones. De todos modos,

US$21 millones.

US$83 millones:

US$9 millones.

US$62 millones.

US$43 millones.

US$55 millones.

US$55 millones.

US$187 millones.

US$47 millones.

US$125 millones.

US$21 millones.

Es la décima primera jornada en la que se hace de dólares para fortalecer las reservas. Entre las tres compras con mayor volumen se ubican la del 14 de enero (US$187 millones), 16 de enero (US$125 millones) y 6 de enero (US$83 millones).

El gobierno tiene en mente seguir por el camino del atesoramiento. Las proyecciones oficiales perfilan que a lo largo del corriente año las adquisiciones de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

En efecto, el BCRA estableció como límite que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, para no alterar la dinámica habitual. Según informó el propio organismo, puede celebrar compras en bloque al margen del MLC, pactando montos y tipo de cambio directamente con empresas para evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Desde Cohen Aliados Financieros se refirieron a la dinámica que permite que el BCRA compre divisas pero el dólar no se dispare: "La mayor oferta de dólares del agro y de las empresas, en un contexto en el que la demanda (del tipo de cambio) se mantiene estable, le permiten al BCRA comprar divisas sin presionar sobre el tipo de cambio, que la semana pasada retrocedió al nivel más bajo en más de dos meses. Es una señal positiva que el BCRA deberá revalidar durante todo este año, de manera de mejorar su posición de reservas internacionales netas, que actualmente marcan un saldo muy negativo y alejado de la meta con el FMI”, completaron.

El estado de las reservas netas al 19 de enero 2026

Las que siguen en niveles negativos son las reservas netas.

De acuerdo a la estimación del economista Federico Machado, las reservas netas cerraron la rueda del lunes 19 de enero en -u$s1.424 millones, por la existencia del swap con China, los encajes y el reciente Repo de u$s3.000 millones firmado con bancos para pagar el vencimiento de enero, todos componentes que "no pertenecen" al Central.

