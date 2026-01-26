El riesgo país quedó al borde de perforar los 500 puntos y es el más bajo en la era Milei

El riesgo país quedó al borde de perforar los 500 puntos este lunes 26 de enero, en un contexto de aumento generalizado de los bonos argentinos.

En Wall Street, los ADRs argentinos cotizan mixtos, con subas en BBVA (+5,5%), Central Puerto (+4,8%) y Transportadora Gas del Sur (+3,6%). Las bajas más pronunciadas se observan en Ternium (-1,4%), Globant (-1,2%) y Loma Negra (-0,6%).

Por su parte, los bonos en dólares muestran alzas lideradas por AL41D (+1,5%), GD35D (+1,3%) y GD30D (+1,0%). En ese contexto, el riesgo país se ubica en 514 puntos, unos 12 puntos por debajo del cierre del viernes 23 de enero.

El gobernador de Córdoba vuelve a mirar Wall Street mientras un economista advierte sobre la deuda externa

En la plaza local, las acciones también se muestran en positivo, con subas lideradas por Transportadora Gas del Norte (+7,2%), Central Puerto (5,3%) e Irsa (5,2%).

Riesgo país en baja

Este viernes, el riesgo país tocó los 526 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio de 2018 y el mínimo registrado durante la gestión de Javier Milei.

“La mejora en la percepción de riesgo se da mientras la autoridad monetaria acumula adquisiciones de divisas por casi US$ 1.000 millones en lo que va de enero, un factor que el mercado interpreta como una señal positiva en términos de solvencia y capacidad de pago”, indicaron desde Wise Capital.

La última vez que el riesgo país se ubicó por debajo de los valores actuales fue el 13 de junio de 2018, cuando operó en torno a los 507 puntos básicos.

Dólares

El dólar oficial cerró hoy en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre. Por su parte, el dólar blue terminó en $1.490. En cuanto a los dólares financieros, el MEP terminá jornada en $1.470,6 y el CCL a $1.515,2.

LM