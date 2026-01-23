El economista, Daniel Sticco, conversó con Canal E y evaluó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el inicio de la fase cuatro del programa económico y la reacción de los mercados financieros.

Sobre la exposición del presidente Javier Milei en Davos, Daniel Sticco sostuvo que no hubo sorpresas en el mensaje oficial y que se trató de una ratificación del rumbo ya anunciado. “No nos sorprendió, el Presidente ratificó un poco lo que había anunciado un año antes de la nueva economía de la Argentina, una economía más desregulada”, afirmó. En ese sentido, remarcó que Milei “habló de más de 13.000 desregulaciones, de una economía que apunta a mayor apertura al mundo, mayor intercambio”.

El orden macroeconómico entusiasma al mercado

Además, subrayó el proceso de desinflación y el orden macroeconómico como señales clave para los mercados. “Venía con una inflación del 200%, terminó con el 30% el año pasado, y decir, bueno, nos falta mucho, pero estamos en el buen camino del superávit fiscal, el orden monetario”, señaló.

Según Sticco, este diagnóstico fue rápidamente convalidado por los inversores: “Por eso los mercados reaccionaron rápidamente con alza de las acciones, recuperación de los bonos, y nueva baja de riesgo país, que en este momento está ya por debajo de 550 puntos, que no es poco”.

Crece la compra de reservas por parte del Banco Central

Al referirse al inicio de la fase cuatro del programa económico, explicó que enero es un mes particular por los cambios estacionales en la demanda de pesos y destacó la estrategia oficial de remonetización con acumulación de reservas. “Claramente fue un mes en el que el Gobierno dijo, bueno, si la sociedad quiere tener más pesos, yo se los voy a dar y contra eso voy a comprar reservas”, describió.

En ese marco, el entrevistado precisó el impacto concreto de la política cambiaria y monetaria: “Desde que se anunció el 15 de diciembre y empezó el primero de enero, ya lleva acumulado más de 900 millones de dólares de acumulación de reservas”. A esto se suman otras fuentes de financiamiento: “Junto con colocaciones de bonos corporativos y también por privatizaciones, etcétera, hoy las reservas del Banco Central brutas están ya arriba de los 45.000 millones de dólares”.

A su vez, reconoció que, si bien las reservas netas siguen siendo negativas, la situación muestra una mejora significativa. “Si bien siguen siendo las propias negativas, esa tasa, esa relación ha bajado notablemente”, explicó, y vinculó este escenario con la estabilidad financiera actual: “Por eso hay calma en los mercados financieros”.