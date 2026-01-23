Remonetización de la economía: “La gente está desprendiéndose de los dólares en este momento”

El economista, Alejandro Barros, en comunicación con Canal E, explicó las razones detrás de este comportamiento cambiario y advirtió sobre los riesgos y tensiones que enfrenta la política económica actual.

Según Alejandro Barros, el mercado ya anticipó movimientos que normalmente generan presión sobre el dólar. “El mercado se adelantó a una toma de dólares, ya sea por las elecciones, por lo que venía, por el año, por las vacaciones, en una serie de circunstancias”, señaló. En ese contexto, remarcó que hoy sucede lo contrario a lo esperado: “La realidad es que la gente está desprendiéndose de los dólares en este momento”.

El rol del Banco Central y la conservación de la estabilidad cambiaria

Asimismo, sostuvo que la estabilidad cambiaria responde a una señal clara del Estado. “La situación de estabilidad y que el mismo Banco Central mostró que no está dispuesto a que se dispare el dólar, mantener reguladas todas las variables”, explicó.

Uno de los puntos centrales es la baja monetización de la economía argentina. “Acá hay que entender algo, que es la baja monetización que tiene el mercado”, afirmó Barros. En comparación con otros países, sostuvo que, “es tan bajo comparado con el resto de países del mundo”, lo que condiciona la demanda de dinero y el funcionamiento del mercado.

El Banco Central se mantiene activo en la compra de dólares excedentes

En ese marco, explicó cómo el exceso de dólares y la falta de pesos generan una dinámica particular: “Hay precios con dólares altos, poca monetización en peso, y eso hace que el mismo Banco Central tenga la necesidad de salir a comprar dólares que están en exceso en el mercado”.

Sobre la capacidad del Banco Central para sostener las compras de reservas, el entrevistado comentó: “Se puede mantener en la medida que el resto de las variables económicas se mantengan estables”. Sin embargo, volvió a enfatizar el problema estructural y dijo que, “la cantidad de moneda propia, de cultura, que provoca una demanda de dinero” es insuficiente para sostener un crecimiento equilibrado.

También apuntó contra el nivel de las tasas de interés. “El mismo Estado tiene miedo a bajar las tasas”, afirmó, y advirtió que, “tenemos tasas de interés altas y tasas internas altas, eso es malo para la economía”.