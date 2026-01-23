Ramiro Tosi: “Desde marzo a noviembre, la economía se fue ralentizando y fue perdiendo dinamismo”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, trazó un diagnóstico sobre la evolución reciente de la economía argentina, el nivel de actividad, el consumo, el comercio exterior y el comportamiento del dólar.

Uno de los datos centrales de la semana fue el EMAE, indicador mensual que anticipa el desempeño del PBI. Según Ramiro Tosi, el dato mostró una señal de alerta: “El dato importante fue que otra vez, al igual que lo que había pasado en octubre, volvió a caer, no solamente respecto al mes previo, sino que es la primera vez en muchos meses que cae respecto a igual mes del año pasado”.

Pérdida de dinamismo para la economía

Asimismo, explicó que la economía perdió dinamismo a lo largo del año. “Quiere decir que desde marzo a noviembre la economía, digamos, se fue ralentizando y fue perdiendo dinamismo”, sostuvo.

Sobre la misma línea, Tosi agregó que el crecimiento esperado para 2025 se concentró en los primeros meses: “Todo el crecimiento que vas a ver ahora, en 2025, básicamente lo tuviste en el primer trimestre del año y después volatilidad electoral, suba las tasas de interés, etcétera, te fueron haciendo cada vez más difícil ese recorrido”.

Cuáles son los sectores que verdaderamente están creciendo

A su vez, remarcó que el crecimiento no es homogéneo y que solo algunos sectores explican la mejora. “De los 15 sectores, 4 o 5 que a lo largo de todo el año les fue bien y siguen creciendo que básicamente tiene que ver con el agro, la minería, el oil and gas y la intermediación financiera”, planteó.

En contraste, el entrevistado comentó que los sectores más vinculados al consumo y al empleo siguen rezagados: “La industria manufacturera, la construcción, el comercio, mismos hoteles y restaurantes, esos sectores siguen o cayendo o con un ritmo de crecimiento muy mediocre”.

Sobre las perspectivas, expresó: “Si no hay una mejora en el nivel del salario real, va a ser muy difícil que tengas un gran número de crecimiento”.