Inflación baja y riesgo país mínimo: las advertencias de Uruguay sobre el modelo económico argentino

La baja inflación y el riesgo país en mínimos históricos suelen presentarse como logros indiscutibles, pero para el economista Juan Sánchez, en díalogo con Canal E, el análisis requiere una mirada más profunda. Al referirse al caso argentino, sostuvo que “más allá de las críticas que podemos tener, hay un cierto ordenamiento que se está intentando y una parte de lo que hace tiene sentido porque la sociedad lo estaba pidiendo”, aunque advirtió sobre los excesos de una política económica extremadamente ortodoxa.

El economista señaló que Argentina atraviesa un proceso similar al que vivió Uruguay, pero con un riesgo clave: “Argentina puede aprovechar la experiencia buena de Uruguay, pero no la mala”. En ese marco, cuestionó la escasa diversificación de las relaciones internacionales y el debilitamiento del Mercosur, lo que —según explicó— ya genera trabas externas.

Riesgo país bajo: ¿fortaleza real o ficción estadística?

Uno de los puntos centrales del análisis fue el riesgo país uruguayo, ubicado entre los más bajos del mundo. Sánchez fue contundente: “A mí hasta me da vergüenza decir que Uruguay tiene medio punto de riesgo país”. Desde su experiencia como economista e inversor, afirmó que “no se puede decir seriamente que Uruguay tenga 60 o 70 puntos de riesgo”, y planteó que esa medición no refleja las vulnerabilidades internas.

Incluso cuestionó la noción de tasa libre de riesgo: “Hoy en día ni siquiera los bonos de Estados Unidos se pueden decir que tienen cero riesgo, es como una ficción”. Para Sánchez, la imagen de estabilidad responde más a una mirada externa que a la realidad fiscal y social del país.

Inflación baja y ajustes encubiertos

Sánchez advirtió que la inflación extremadamente baja puede esconder mecanismos de ajuste poco transparentes. “La discusión que se están dando ustedes también se está dando en Uruguay”, explicó, al detallar cómo el gobierno ajusta franjas impositivas utilizando la inflación en lugar del índice medio de salarios.

Ese mecanismo, sostuvo, amplía la base de contribuyentes sin anunciar subas de impuestos. “Es un jueguito de las escondidas, como el juego de la mosqueta”, describió. Según el economista, esto afecta tanto al impuesto a la renta como a los aportes a la salud y a las jubilaciones.

El especialista fue categórico al señalar la contradicción política: “Dijeron que no iban a aumentar impuestos, pero de hecho la carga tributaria está aumentando”. Y agregó que el hecho de que el presidente haya anunciado estos ajustes refleja que “no estábamos tan bien como parecía”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de recortar gasto público esencial. “Cuando desmantelás la inversión pública, después tenés accidentes brutales”, afirmó, y vinculó los ajustes prolongados con consecuencias sociales y estructurales difíciles de revertir.

