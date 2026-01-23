Bonos argentinos en alza: el riesgo país cae a mínimos desde 2018

Los bonos argentinos extienden su racha positiva en Wall Street, el riesgo país cae a mínimos desde 2018 y el mercado financiero sigue de cerca las señales del Banco Central y del Gobierno, en un escenario externo más calmo que volvió a mejorar el apetito por activos locales.

La deuda soberana en dólares acumuló su tercera rueda consecutiva en alza, con subas de hasta 0,6%, lo que empujó al riesgo país hasta los 546 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde junio de 2018. Esta dinámica implica una reducción en el costo de financiamiento y mejora las condiciones de acceso al crédito externo para el sector público, las empresas y las provincias.

Suben los bonos en dólares en Wall Street ante un mejor clima global

Bonos en recuperación y respaldo del Banco Central

Desde el mercado explican la mejora por una combinación de factores internos y externos. Analistas señalaron que los bonos mostraron un desempeño destacado incluso en un contexto de suba de la tasa libre de riesgo, apoyados en la continuidad del programa de acumulación de reservas del Banco Central y en un clima internacional más distendido tras la baja de tensiones geopolíticas.

En ese marco, Rava Bursátil destacó que el BCRA avanzó en una flexibilización de las restricciones cambiarias para empresas, al eliminar la necesidad de autorización previa para acceder al mercado oficial en determinados casos de precancelación de deuda. Además, remarcó la compra de u$s80 millones por parte de la autoridad monetaria y sostuvo que “los bonos soberanos reaccionan en forma positiva a esta dinámica”, con un mejor desempeño de los títulos de mayor plazo en dólares.

Pese a la baja, el nivel actual del riesgo país todavía implica que la Argentina debería pagar una prima cercana a los 5,5 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para financiarse en dólares. Por ese motivo, algunos analistas consideran que aún no alcanza para un regreso pleno del Estado nacional a los mercados internacionales, aunque sí mejora el escenario para el sector corporativo.

Las empresas que accedieron recientemente al financiamiento externo dan cuenta de un mayor interés por deuda argentina, con costos más bajos que los que enfrentan las provincias. Mientras tanto, el mercado evalúa qué nuevas señales podrían impulsar una compresión adicional del riesgo país, con la mirada puesta tanto en la acumulación de reservas como en eventuales avances en la agenda de reformas.

Acciones y dólares: continuidad del tono positivo

El optimismo también se reflejó en el mercado accionario. Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), señalaron que el índice Merval operó al alza y los ADRs argentinos acompañaron la tendencia positiva en Wall Street, en sintonía con la suba de los bonos soberanos tanto en dólares como en pesos, que consolidaron la recuperación de los últimos días.

Caputo cerró el primer frente financiero de 2026 y ahora apunta a volver al mercado con deuda voluntaria

En el frente cambiario, el dólar oficial cerró en $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una suba de 0,34%. El dólar blue retrocedió y se ubicó en $1465 y $1485, con una caída de 0,67%. Los dólares financieros mostraron leves variaciones, con el MEP en $1465,90 (+0,36%) y el contado con liquidación en $1507,60 (+0,03%), mientras que el dólar cripto finalizó en $1511,50, con una baja marginal de 0,10%.

GZ/DCQ