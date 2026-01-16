Roberto Cachanosky: “Reactivar la economía no es lo mismo que generar crecimiento”

La reactivación económica impulsa empleo y producción luego de una crisis, pero no asegura un crecimiento sostenido ni un aumento real del PIB per cápita. Así lo afirmó el economista Roberto Cachanosky en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “Reactivar la economía no es lo mismo que generar crecimiento”, señalando que, sin reformas estructurales profundas, la estrategia de Milei basada en ajuste del gasto y gradualismo inflacionario puede dinamizar la actividad temporalmente, pero mantiene un riesgo país elevado.

El economista licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, Roberto Cachanosky, dirige el sitio Economía para Todos y es autor de varios libros sobre la economía, como Economía para todos y El síndrome argentino. Se desempeñó como docente en posgrados y fue analista en debates públicos sobre política económica. Además, en 2025 fue candidato a diputado por el partido Unión Liberal en la provincia de Buenos Aires.

Me decía la producción que llegaste a escuchar un poco del optimismo de Sebastián Galeani, recién en la entrevista anterior. ¿Compartís ese mismo enfoque de mediano y largo plazo que transmite tu colega?

La idea, en síntesis, es que él ve que el rumbo es el correcto y que este año 2026 la inflación terminará en 22 en vez de 30, y que eso está bien; que al año siguiente llegue a 15, y que al año siguiente recién pueda tener un dígito y terminar en nueve. No hay que desesperarse y es importante mantener el equilibrio. También señala que está bien que, por segundo año consecutivo, Argentina crezca; que este año no alcanzará el cinco como indica el producto bruto, pero sí el tres. Sería, creo, la primera vez desde 2017 que se crece en dos años seguidos, y destaca que debemos tener paciencia en ir reacomodando la economía en sus distintas fases: primero la estabilización macroeconómica, las reformas estructurales, cierto grado de crecimiento y, finalmente, cambios en la calidad de la superestructura, educación y justicia.

O sea, tiene una mirada de un rumbo estratégico permanente, independientemente de que sea Milei, sino de una sociedad que asumió que no debe tener déficit fiscal, y que, poniendo eso como norte, más tarde o más temprano la inflación se irá reduciendo. Puso el caso de Chile, donde tardó diez años en bajar la inflación, ocho, creo, en Colombia, diez. En línea general, es una mirada de largo plazo que trasciende al periodo presidencial de Milei.

En ese caso, soy un poco más cuidadoso en términos de futuro, y te voy a dar un ejemplo que vas a recordar perfectamente. En el año 89 competían Menem contra el cordobés Eduardo Angeloz, el lápiz rojo.

Angeloz venía con el discurso de bajar el gasto público y Menem venía con un discurso claramente populista. Ganó ese discurso. La gente lo apoya al punto tal que en el 95, ya sabiendo que había cambiado el discurso, gana con la fusta abajo del brazo frente a la fórmula Carlos "Chacho" Álvarez y José Octavio Bordon, y, después tampoco pudo con Kirchner.

Ese sería otro de los puntos por los cuales el riesgo país sigue siendo tan alto, excesivamente alto, a pesar del superávit fiscal, la ayuda del Fondo Monetario y la asistencia del Tesoro. En realidad, el riesgo país no está asociado a que un gobierno como el de Milei tenga responsabilidad fiscal, sino a que llegue un gobierno de signo progresista o populista y lo mantenga, como pasó en Brasil con Lula y Fernando Henrique Cardoso.

La Argentina tiene una tradición de tanto ida y vuelta en las políticas cambiarias, monetarias y económicas que, yo diría, el mercado observa y espera lo que vos estás diciendo. Espero que, si Milei no sigue en 2027, o renueva y viene otro más, ese otro que llegue continúe. Recordá que, de nuevo, insisto: Menem estuvo diez años, y cuando vino el otro hizo exactamente lo contrario, la contrarreforma a lo que había hecho. Entonces la gente dice: "Bueno, está bien, pero la historia de este país es que es adicto a los default, adicto al populismo, adicto a muchas cosas… quiero ver si realmente se curaron de esa enfermedad de drogarse todo el tiempo con monetaria, endeudamiento y ese tipo de cosas."

Fijate que en algún momento hablábamos del tema de aumentar las reservas para bajar el maíz. Están comprando reservas ahora emitiendo moneda, pero para comprar las reservas; el riesgo país está ahí: baja un día, sube al siguiente, está en 500, 590, 570, ¿no es cierto? No logran bajarlo.

Ahora, ¿a qué atribuís que en 2016 o 2017 Macri tuviera un riesgo país de 300 y que ahora Milei, en su segundo año, tenga un riesgo país de 500, cuando Macri tenía déficit fiscal y Milei tiene superávit fiscal, considerando que ya se había producido ese cambio, de que después de diez años de convertibilidad y de Menem, al llegar el kirchnerismo, fue todo lo contrario y ya se habían registrado los default? ¿Qué pasó entre 2017 y 2025–2026?

Yo te diría que ahí ya se había empezado a salir totalmente de la situación… y Argentina, te acordás que hacía un proceso de ajuste…Claro. Y después, bueno, se terminó de normalizar, aunque quedó un margen menor.

Mauricio Macri marcaba algo totalmente diferente, algo más “middle of the road” o tirado a la derecha de sus cosas. Creo que la trayectoria de sus contactos mundiales le permitía una mejor performance. A pesar de que este gobierno tiene mucha gente de Maduro que debería contar con el apoyo, su relación con el mercado internacional no le permite reducir el riesgo país. La pregunta es si la forma en que bajaron el déficit fiscal es sostenible en el tiempo. Lo que hicieron fue licuar el gasto público en términos de sueldos, obra pública y ese tipo de cosas.

No se puede sostener en el tiempo. Hay que ver si el mercado confía en que esta reducción fiscal se mantenga.

A ver si interpreto bien: Macri, parte del riesgo país tiene que ver con el seniority de quién gobierna, y Macri tenía mejor imagen que Milei, y eso hace que, aun con la historia compartida de la Argentina, Macri pudiera tener déficit fiscal y superávit… y, un riesgo país mayor, porque él tenía un seniority diferente, o, como dicen algunos, tiene que ver con el castigo que produjo Guzmán en la reducción, en la renegociación de la deuda privada.

Puede ser una mezcla. Lo de Guzmán tampoco fue muy prolijo, a mi juicio, ¿no es cierto? Bueno, todo lo de Alberto Fernández no fue prolijo durante los cuatro años que estuvo, así que eso podría ser uno de los temas.

Te decía antes… sobre la reducción y el primero que va a crecer la economía argentina: yo distinguiría entre crecimiento y reactivación. Reactivar es: tengo dos máquinas, una no la estoy usando, y de golpe tengo un poco más de demanda; le paso al primero, compro materia prima y la pongo a funcionar. Crecimiento es: tengo las dos máquinas funcionando y una tercera. Sí, fíjate que salió el índice de capacidad de utilización de la industria y está en 57%, por debajo de noviembre del año pasado. Entonces, es probable que reactivés. Es distinto: tenés capacidad para producir y reactivás.

En términos de baja de inflación, hay un rezago. Dijo que un alumno de él, no, un alumno de un profesor amigo de él, había determinado que hay un rezago de 21 meses desde que dejas de emitir hasta que baja a menos de uno, empezando con cero. Primero, en 1981, Thomas J. Sargent, Premio Nobel de Economía, publicó un trabajo llamado De Inflation, que dice que no hay tal rezago. Así que yo compararía un premio Nobel con un estudiante que hizo una tesis.

Además te digo, Cavallo, cuando se implementó la convertibilidad —y no entro a discutir si me gusta o no— la puso en octubre y, en noviembre de ese mismo año, 1991, parte de un 27% en febrero y en noviembre lo tenía en 0,4%.

O sea, si tuviese que comparar el éxito en materia de inflación, claramente este modelo que está usando Milei no es exitoso como el de Cavallo y la convertibilidad. Desde que llegaron al gobierno, multiplicaron por cuatro la cantidad.

Este ejemplo lo usaba recién con Sebastián Galiani: el Real en Brasil. Al año, la inflación también era de un dígito. Por eso digo: en ambos casos clavaron el dólar; el precio que pagaron fue menor en Brasil, que devaluó de 1 a 1,5, y en el caso de Argentina, de 1 a 4. Ese fue el costo que pagaron por haber reducido la inflación drásticamente. En algún momento, el atraso cambiario les cobró una devaluación muy grande.

Sí, pero de nuevo tenés una muestra de que no hay tal rezago de 21 o 18 meses, como pretende demostrar Milei. Es más, si mirás la inflación del 25 mes a mes, vas a encontrar que tiene forma de U: empieza bajando hasta mayo y después vuelve a subir. Desde mayo en adelante, todos los meses estuvo subiendo el índice al consumidor.

Ahora vamos a ver: en enero empieza… y lo conoceremos en febrero, cuál será el nuevo índice que van a utilizar, porque el del 2004 ya está desactualizado. Calculás que incluye, por ejemplo, los reproductores de DVD. ¿Quién compró un reproductor de DVD? O la cantidad de diarios en papel: me estaba fijando que en 2004 se vendía mucho más que ahora, infinitamente más. Tiene este tipo de elementos: los mismos teléfonos que usábamos en 2004 mandaban mensajes de texto, eso era computadora o celular. Entonces yo diría que vamos a ver qué marca el nuevo índice de precios al consumidor. Igual, ya empieza con cierto atraso de unos diez años más o menos en su combinación dentro de la canasta, porque tendrá más peso de servicios, que es lo que más está aumentando.

Repetimos esta conversación a fin de febrero, una vez que se conozca el primer índice con la nueva canasta, y vemos cuál es la tendencia. Coincido con vos en que bajó hasta mayo, se mantuvo con un uno delante de mayo a agosto, inclusive con un uno subiendo, llegó a 19 en agosto y, a partir de ahí, pasó a dos largo, casi más cerca de tres que de dos. Veremos si la curva se invierte. Ahora pasa de cóncava a convexa y se invierte en 2026, con un primer semestre con una inflación con un dos delante y un segundo con uno delante, para que se cumpla la idea de bajarla del 31, como fue en 2025, al 22, lo que no sería una baja gigante. Pero me parece que lo que nos están planteando es más un modelo pacífico que Atlántico: aceptar bajar la inflación en varios años y no de golpe, como se hizo en Brasil o como se hizo en la Argentina de Cavallo, más parecido a lo de Colombia.

Está apelando al gradualismo. Él logra bajar la inflación, pero no estabilizar la economía. Estabilizar es que dentro de cinco meses voy a comprar un kilo de papa y cueste lo mismo que hace cinco meses atrás.

Lo mismo que decís vos, lo decía también Carlos Melconian: la diferencia entre un plan antiinflacionario y un plan de estabilización. Pero creo que es claro: este no es un plan de estabilización; es gradual y actúa de manera contraria a un shock fiscal brusco sobre la inflación, porque prioriza el tema fiscal por sobre la inflación. Son dos perspectivas de arranque distintas. Una, por lo tanto, consigue reducir la inflación más rápidamente, pero no resuelve el problema fiscal, como de hecho quedó demostrado en la convertibilidad.

¿Por qué aumenta la carne por encima de la inflación?

Y, como también está ocurriendo con la recaudación impositiva, al no mejorar el nivel de actividad, todos los meses, durante los últimos tres, la recaudación se mantiene por debajo de la inflación.

