Petro busca limitar los efectos del alza salarial en la economía colombiana

El gobierno de Colombia controles a algunos precios mientras enfrenta una serie de consecuencias no deseadas derivadas del aumento récord del salario mínimo.

El incremento de 23% entró en vigencia este mes, con efectos que se están propagando rápidamente en una economía en la que las pensiones, los costos de la vivienda social e incluso las multas de tránsito están directamente indexados al salario mínimo.

En medio de una ola de aumentos de precios, la Superintendencia de Industria y Comercio vigilará la fijación de precios en sectores como la construcción, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Además, un borrador de decreto publicado la semana pasada por el Ministerio de Vivienda impediría que las empresas constructoras ajusten los precios futuros de la vivienda subsidiada de bajos ingresos en línea con el aumento salarial.

Los precios de la vivienda social subieron hasta 50 millones de pesos (US$13.600) este año debido a la indexación establecida en la ley. El decreto de vivienda necesita la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia y solo se aplicaría a proyectos que aún no hayan comenzado su construcción.

Muchos complejos residenciales aumentaron este mes los cobros de cuotas de administración en niveles récord para poder afrontar los mayores salarios del personal de seguridad y limpieza. Los sistemas de transporte masivo en varias de las principales ciudades del país también anunciaron aumentos de tarifas.

La administración de Petro chocó con la ciudad de Bogotá, al exigir que se cancele un reciente aumento de 11% en la tarifa de su sistema de transporte masivo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el gobierno debe asumir la responsabilidad por el mayor costo del transporte, ya que 87% de los 35.000 trabajadores del sistema de transporte masivo de la ciudad tiene ingresos vinculados al salario mínimo.

El codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, dijo la semana pasada que podría elevar la inflación anual en dos puntos porcentuales y que refuerza el argumento a favor de tasas de interés más altas.

Lo que dice Bloomberg Economics

“Esperamos que la inflación se acelere hasta 5,9% este año antes de desacelerarse a 4,0% en 2027, manteniéndose por encima del rango objetivo del banco central. Predominan las presiones de costos, con cierto alivio de corto plazo por alimentos, energía y la apreciación pasada del peso, que probablemente se desvanezca más adelante a medida que entren en juego la depreciación cambiaria y los efectos de la indexación”.

-Felipe Hernández, analista de Bloomberg Economics

Petro probablemente calculó que el aumento del salario mínimo ayudaría a sus aliados en las elecciones legislativas y presidenciales de este año, en las que él mismo no puede postularse, según Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

“Es probable que el gobierno haya sobreestimado el beneficio político para los candidatos del oficialismo, tanto a la presidencia como al Congreso, y haya subestimado el costo político y económico”, dijo Restrepo en una entrevista telefónica.

