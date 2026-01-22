El Banco Central continúa comprando dólares y las reservas superan los US$ 45.000

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó una nueva rueda de compra de divisas. Según el reporte diario, este jueves 22 de enero la autoridad monetaria se hizo con US$ 80 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, las reservas brutas en moneda extranjera aumentaron US$ 322 millones y cerraron la jornada en US$ 45.399 millones. Así, se sitúan en el nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021.

El BCRA defendió las políticas económicas del Gobierno frente a inversores en Londres

La autoridad monetaria acumula adquisiciones por US$ 903 millones desde el 5 de enero, cuando se puso en marcha el plan para fortalecer las reservas internacionales. No obstante, dentro del esquema económico del Gobierno, la falta de una acumulación sostenida de reservas por parte del Banco Central constituye uno de los puntos más cuestionados por la oposición hasta el día de hoy y es señalada como uno de los puntos que retrasan la baja del riesgo país.

Más allá de las compras oficiales, un factor determinante para el aumento de las reservas en moneda extranjera es el alza del precio internacional del oro. El Central cuenta con unas 1,98 millones de onzas troy, que en la última rueda superaron los USD 4.900 por unidad.

Las compras del Central se dan en un mercado cambiario donde el dólar permanece relativamente estable. El dólar minorista cerró en el Banco Nación a $1.430.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Milei defendió las bandas

En una entrevista con Bloomberg, el presidente Javier Milei defendió el mecanismo de las bandas cambiarias al considerar que “Argentina debe transitar hacia un régimen cambiario libre pero que, por ahora, utiliza las bandas como referencia”. Milei precisó que las bandas dejarán de existir cuando se haya absorbido totalmente el exceso de liquidez y la inflación local alcance estándares similares a los del resto del mundo.

FN