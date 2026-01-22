“El Banco Central necesita tener reservas que le permitan intervenir este esquema cambiario que delineó el propio Gobierno”

La economista, Carina Farah, dialogó con Canal E y analizó la acumulación de reservas del Banco Central, la política cambiaria, el rol del FMI y el impacto del modelo económico en la industria y el empleo.

Sobre el objetivo de sumar dólares, Carina Farah explicó: “El Banco Central necesita tener un stock de reservas que le permitan intervenir en este esquema cambiario que ha delineado el propio Gobierno”.

Las exigencias del FMI

En ese marco, recordó las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “El Fondo Monetario cuando le prestó plata, le dijo mirá, te pongo un montón de condiciones”, describió, entre ellas “que te asegures el poder de fuego en este sistema cambiario para mantener la estabilidad económica y política”.

Farah detalló que la meta de 10.000 millones de dólares busca recomponer un nivel crítico: “Es como para tratar de llevar las reservas netas a un plano menos negativo, porque hoy por hoy depende quién haga la cuenta, si es más benevolente con el Gobierno o no, estamos en unos entre 15 y 19.000 millones de dólares de reservas netas negativas”.

El rol de Tesoro y su aporte al pago de deudas

También distinguió el rol del Tesoro: “El otro agente del Gobierno que compra dólares también y con otro motivo que es justamente hacerle frente a las deudas”. Sobre la misma línea, aclaró que lo hace “sin emitir dinero”, buscando pesos excedentes para acceder al mercado.

Al analizar el superávit comercial, la entrevistada advirtió que no debe leerse de manera lineal: “Hoy el Gobierno está vendiendo fuertemente que hay un superávit de balanza comercial y lo vende como el gran logro”. Sin embargo, aclaró: “Es cierto que las exportaciones argentinas llegaron a récords históricos muy relacionados al sector energético principalmente”.

Aún así, subrayó una contradicción clave: “También hemos llegado a récords históricos en importaciones”. En este sentido, explicó que no se debe a un boom de consumo sino a ingresos deprimidos: “No son más esas importaciones justamente porque los argentinos tenemos muy pisados los ingresos”.