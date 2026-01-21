El Riesgo País de Argentina registró este miércoles 21 de enero de 2026 una caída significativa, situándose en los 562 puntos básicos. Esta mejora en el indicador de JP Morgan refleja el desempeño positivo de los bonos soberanos en dólares, los cuales ganaron en promedio un 0,2% según datos del mercado.

El descenso del índice ocurre en una jornada de fuerte repunte para las acciones argentinas en Nueva York, beneficiadas por una distensión en el clima financiero global y datos locales que muestran un amplio superávit comercial.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con las pizarras de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en 572 puntos, alcanzando un máximo diario de ese mismo valor antes de iniciar una trayectoria descendente. Durante la rueda, el indicador tocó un mínimo de 561 unidades, para finalmente cerrar en 562 puntos básicos.

Cotización riesgo país miércoles 21 de enero

Esta cifra representa un recorte de siete unidades respecto al cierre previo del martes, cuando se había ubicado en los 569 puntos. La compresión del diferencial de tasa se dio en simultáneo con un alza en los títulos Globales y Bonares, destacándose el GD30 que finalizó con una cotización de 59,37 dólares por lámina de 100 en el mercado local.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una dinámica de relativa estabilidad, aunque con una ligera tendencia a la baja tras haber testeado niveles superiores a mediados de mes. El miércoles 14 de enero, el índice se había acercado a la barrera psicológica de los 600 puntos, cerrando aquella jornada en 586 unidades. No obstante, desde aquel pico, el mercado comenzó a mostrar señales de recuperación que permitieron perforar nuevamente el piso de los 570 puntos.

Argentina registró su mayor superávit energético en 33 años

Durante el inicio de esta semana, el lunes 19 de enero, el Riesgo País se mantuvo estable en 566 puntos, nivel que conservó tras el feriado en los Estados Unidos. El martes 20, el indicador experimentó un leve incremento hasta los 569 puntos, reflejando cierta volatilidad ante la tensión internacional. Sin embargo, el rebote del 3,6% en el índice S&P Merval este miércoles y la solidez de las reservas internacionales, que según el BCRA se ubican en torno a los 44.808 millones de dólares, han contribuido a la compresión actual.

El comportamiento del índice en lo que va de 2026 marca un contraste con los niveles observados en noviembre de 2025, cuando el riesgo país superaba los 650 puntos. "La economía argentina mantiene proyecciones de crecimiento de 4% para 2026 y 2027 según el último reporte del Fondo Monetario Internacional", consignó el portal Rava Bursátil en su informe del 19 de enero, factor que los analistas consideran fundamental para sostener la confianza de los acreedores externos a largo plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, técnicamente conocido como el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), es un indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Esta diferencia se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una cotización de 562 puntos indica que Argentina debe pagar un 5,62% anual por encima de la tasa estadounidense para financiarse en los mercados internacionales.

Mauro González: “El balance del 2025 para las pymes fue totalmente negativo”

El índice funciona como un termómetro de la confianza de los inversores extranjeros en la capacidad de un Estado para cumplir con sus compromisos de deuda. Un valor elevado sugiere una percepción de mayor probabilidad de incumplimiento (default) o inestabilidad económica, lo que encarece el crédito tanto para el sector público como para el privado. Por el contrario, una baja en el riesgo país suele estar asociada a una mejora en las variables macroeconómicas y un entorno político más previsible. En el caso argentino, el cálculo se basa principalmente en el rendimiento de los bonos soberanos en dólares.