Argentina registró su mayor superávit energético en 33 años

Argentina registró su mayor superávit anual en el comercio energético en al menos 33 años, en medio del auge de la producción de petróleo y gas en la formación de shale Vaca Muerta.

En 2025, las exportaciones superaron a las importaciones en unos US$7.800 millones, según la Secretaría de Energía del país, que informó que se trató de un año récord tanto para el superávit como para las exportaciones. Los datos oficiales desde 1992 son monitoreados por la consultora Empiria, de Buenos Aires.

Los dólares del shale son clave para los esfuerzos del presidente Javier Milei por dar un giro a la economía argentina, históricamente propensa a las crisis. Su desregulación está atrayendo inversiones, incluidas en las últimas semanas las del magnate estadounidense del shale Harold Hamm.