Chevron se lanza a la venta de combustibles en Argentina tras sellar una alianza estratégica con DAPSA

En una jugada que marca el relanzamiento de la presencia comercial de Chevron a través de un socio local, Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA) selló un acuerdo estratégico que define un punto de inflexión para la compañía del holding Sociedad Comercial del Plata. La alianza tiene como objetivo central la comercialización de combustibles y commodities de la firma estadounidense en el mercado regional, abriendo la puerta a una nueva etapa de internacionalización y expansión logística para la empresa argentina en un mercado cada vez más competitivo.

Según los términos informados por la empresa, el acuerdo marca el inicio formal de una relación estratégica entre ambas compañías, orientada a impulsar el crecimiento de DAPSA asociado a la comercialización de commodities de Chevron en la región. El documento firmado establece expresamente que las partes evaluarán "áreas adicionales de integración en el negocio", poniendo el foco en la expansión de la logística del abastecimiento, un punto crítico para ganar capilaridad.

La incógnita de la marca

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en el sector es el impacto visual de esta alianza en las calles. Si bien el convenio contempla condiciones comerciales para incrementar la presencia regional, aún resta definir si la alianza derivará en un cambio de imagen de las estaciones de servicio locales por la marca estadounidense. Ante la consulta de PERFIL, desde las empresas optaron por la cautela y no confirmaron un rebranding en lo inmediato.

El acuerdo cobra una relevancia mayor si se observa el mapa energético nacional. Chevron es uno de los actores protagónicos en Vaca Muerta, siendo pionera en el desarrollo no convencional a gran escala en Loma Campana junto a YPF. Con esta alianza, la gigante norteamericana, que mantiene planes de inversión sostenidos en la cuenca neuquina —incluyendo el desarrollo de áreas como El Trapial—, logra un vehículo comercial para darle capilaridad a su marca en el segmento de venta al público (downstream), complementando su fuerte posicionamiento histórico en la producción de crudo (upstream).

Expansión regional y músculo operativo

La compañía explicó la lógica detrás del movimiento: "Este desarrollo estratégico se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos".

Para sostener esta operación, DAPSA pone sobre la mesa una infraestructura robusta. Con más de 50 años de trayectoria, la firma opera hoy una red de aproximadamente 200 estaciones de servicio en todo el país. Su activo estratégico clave es la terminal portuaria en Dock Sud, que cuenta con más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y una ventaja logística vital: está interconectada por oleoductos con las principales refinerías y terminales portuarias de la región, lo que le otorga gran flexibilidad operativa.

En términos de participación de mercado, la compañía del holding SCP no es un jugador menor: concentra aproximadamente el 10% de la producción local de lubricantes y domina el 60% del mercado de grasas lubricantes.

A pesar del impulso internacional, DAPSA se encargó de aclarar que continuará comercializando productos de origen local a través de su red actual en Argentina, asegurando la continuidad de su oferta comercial para los estacioneros que ya operan bajo su bandera.

Finalmente, respecto de las implicancias futuras y los próximos pasos, desde la firma manifestaron que "por razones estratégicas y la confidencialidad propia de este tipo de acuerdos, todavía no es posible develar la totalidad de los detalles de la operación". No obstante, cerraron con un mensaje al mercado: "Estamos muy entusiasmados con este nuevo escenario. Ya estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida".

