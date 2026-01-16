El Gobierno cerró el 2025 con la deuda pública en más de U$S 455.000 millones tras un aumento en diciembre

El Gobierno informó, a través de la Secretaría de Finanzas, que la deuda pública bruta de Argentina alcanzó en diciembre de 2025 un total de U$S 455.067 millones. El comunicado se realizó en el Boletín mensual de deuda correspondiente al último mes del año, difundido por el Ministerio de Economía.

Durante el duodécimo mes del año pasado, el stock de deuda bruta mostró un incremento mensual equivalente a U$S 9.082 millones respecto de noviembre, explicado por operaciones financieras, ajustes de valuación y emisiones, de acuerdo con el informe oficial de la Subsecretaría de Financiamiento.

Del total de la deuda bruta, U$S 452.542 millones se encuentran en situación de pago normal, mientras que el resto corresponde a compromisos pendientes de reestructuración o con pagos diferidos, conforme a la metodología detallada en el documento oficial.

Evolución del stock y composición de la deuda

Según el informe, el 42% de la deuda en situación de pago normal es pagadera en moneda local, mientras que el 58% restante está denominada en moneda extranjera, lo que refleja la actual estructura del endeudamiento del Estado nacional.

Por otro lado, señaló que la deuda en situación de pago normal aumentó en U$S 9.070 millones intermensual, lo que representa una suba del 2,05%, variación que se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera y la reducción de la deuda en moneda local.

De acuerdo con el informe, el 76,6% de la deuda en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, mientras que el 22% está en manos de Acreedores Externos Oficiales, y el resto se distribuye entre Adelantos Transitorios y otros instrumentos.

Variaciones acumuladas durante 2025

A lo largo de 2025, el stock de deuda bruta mostró una reducción acumulada de U$S 11.854 millones, al pasar de U$S 466.921 millones en diciembre de 2024 a USD 455.067 millones al cierre de 2025, según el detalle de operaciones acumuladas del año.

El informe precisó que esta variación anual se explica por operaciones netas negativas de financiamiento, compensadas parcialmente por ajustes de valuación, emisiones de Bonos de Consolidación y avales netos de cancelaciones.

En términos interanuales, el documento indicó que durante los últimos 12 meses la deuda en moneda extranjera aumentó en U$S 6.328 millones, mientras que la deuda en moneda local se redujo en U$S 18.289 millones, lo que explica la baja neta del stock en situación de pago normal.

Pagos de deuda realizados en diciembre

En diciembre, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a U$S 15.555 millones, de los cuales el 98% se efectuó en moneda nacional y el 2% en moneda extranjera, según detalla el informe oficial.

Del total abonado, U$S 15.198 millones se destinaron al pago de capital y U$S 357 millones al pago de intereses, en el documento se detalló que “la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a USD 15.555 millones”, según informó la Secretaría de Finanzas.

