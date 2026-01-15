Primera licitación del Tesoro en 2026: “Prácticamente se logró refinanciar toda la deuda que vencía en estos días de enero”

El economista, Santiago Casas, en comunicación con Canal E, analizó la primera licitación de deuda del Tesoro del año 2026, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad financiera, garantizar el rollover de vencimientos y avanzar en la acumulación de reservas internacionales.

Santiago Casas explicó que el dato central fue que “en este caso, lo que vimos fue un rollover del 98%. Prácticamente se logró refinanciar toda la deuda que vencía en estos días de enero”.

A qué se refiere el rollover

Asimismo, desarrolló el concepto de rollover y su impacto en la política económica: “Cuando estamos hablando de rollover, es la capacidad de refinanciar vencimiento que tiene el Tesoro”. En ese sentido, detalló que el Tesoro enfrenta vencimientos frecuentes y que “más o menos cada 15 días hay una licitación para ver si el público tiene ganas de seguir renovando su deuda con el Tesoro”.

Según Casas, alcanzar niveles cercanos al 100% es fundamental porque “es importante que en este año haya rollover en torno al 100% para que no le quite capacidad de afrontar el aumento de la demanda de dinero al Banco Central”.

Convalidación de tasas para la no emisión de pesos

Uno de los puntos menos favorables de la licitación fue el costo financiero. En este contexto, advirtió que, “el Tesoro, lamentablemente, tuvo que convalidar una tasa más alta en el tramo corto de la curva”, aunque aclaró que la estrategia apunta a un objetivo mayor como es evitar que los pesos vuelvan al mercado.

“Esto es para, básicamente, lograr que parte de esos pesos que deberían seguir colocándose en bonos, no salgan a la calle”, explicó el entrevistado. Sobre la misma línea, agregó que el plan oficial busca sostener la acumulación de reservas internacionales sin generar presiones inflacionarias.

A su vez, describió la relación entre deuda, pesos y reservas: “El mercado tiene dos formas de remonetizarse. O vía la expansión del crédito, o vía cancelación de deuda, o expansión monetaria para comprar reservas internacionales”. En ese marco, advirtió que si el Tesoro no logra refinanciar, “le quita el poder de fuga al Banco Central”.