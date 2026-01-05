Vaca Muerta: PAE se asocia a un gigante del shale de Estados Unidos para acelerar la producción

La expansión del magnate del shale Harold Hamm en la Argentina suma un nuevo capítulo estratégico. Continental Resources, la petrolera fundada por el empresario estadounidense que se reunió con Javier Milei en Olivos en septiembre pasado, selló una alianza con Pan American Energy (PAE) para adquirir el 20% de cuatro bloques en Vaca Muerta. El acuerdo implica una inyección de capital y know-how técnico para la compañía de los Bulgheroni, que mantendrá el rol de operador y socio mayoritario tanto en Neuquén como en el desarrollo clave de Loma Guadalosa, en Río Negro.

El acuerdo consiste en la adquisición por parte de Continental del 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, ubicadas en la provincia del Neuquén, y la mencionada Loma Guadalosa. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de la transferencia de las participaciones por parte de las provincias implicadas.

Transferencia de know-how y áreas clave

Para Continental, esta operación ratifica su interés en el país tras la reciente compra del bloque Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, valoró la nueva sociedad: “Esta relación estratégica con una las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias. Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país”.

Por su parte, Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources, destacó: "Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina. PAE es un operador altamente capacitado con una profunda experiencia en la cuenca".

La expansión de un pionero del shale

Durante décadas la firma de Hamm fue pionera en el desarrollo de recursos no convencionales en Estados Unidos. Con una producción diaria que alcanza los 500.000 barriles de petróleo equivalente por día en 2025 y más de 5.200 pozos operados, su trayectoria se define por la innovación tecnológica y la disciplina operativa.

PAE lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén y actualmente es uno de los protagonistas del desarrollo no convencional. En la cuenca neuquina, la compañía produce 12 millones de m cúbicos diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día. En Río Negro la compañía opera el área Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por dicha provincia.

La apuesta de Continental consolida el interés de los grandes jugadores internacionales por el play argentino. La empresa fue fundada en 1967 por Harold Hamm, un pionero del fracking que en septiembre pasado visitó la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Antes de sellar este acuerdo con PAE, la firma estadounidense ya había adquirido el bloque Los Toldos II Oeste a Pluspetrol —activos que provenían de la salida de ExxonMobil del país—, en un contexto donde Vaca Muerta ya explica el 60% de la oferta total de crudo de la Argentina.

