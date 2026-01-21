Reservas, FMI y reformas: cuándo podría el Gobierno llegar a los 10.000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional volvió a marcar la necesidad de que Argentina acumule reservas, uno de los principales desafíos macroeconómicos del gobierno. En ese contexto, el economista, Juan Manuel Truffa, en diálogo con Canal E, analizó el recorrido reciente del Banco Central y sostuvo que el diagnóstico oficial es correcto, aunque incompleto. “Durante 2024 y 2025, más allá de algunas ventas sobre el último trimestre, el Banco Central siempre fue neto comprador positivo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la persistencia del cepo cambiario y la falta de acceso pleno a los mercados limitan la estrategia. “Tenés un solo bolsillo: donde comprás también tenés que pagar, y te falta la parte de rolear deuda, que es el recurso que utiliza todo el mundo”, explicó. Para Truffa, el problema no es la compra de dólares sino la imposibilidad de administrar pasivos como lo hacen otras economías.

Reservas, dólar y contexto internacional

El economista destacó que desde fines de 2025 el Gobierno mostró un giro más claro hacia la acumulación de reservas. “En lo que va de este mes ya se compraron más de 700 millones de dólares en una semana, lo que muestra una inclinación concreta a recomponer reservas”, señaló.

Además, remarcó que el escenario internacional podría jugar a favor. “Una pérdida de relevancia del índice dólar puede darle al Gobierno un margen para seguir comprando reservas”, sostuvo, en referencia a las tensiones políticas y económicas en Estados Unidos. A eso se suma una buena perspectiva para la cosecha gruesa: “Entre fines de marzo, abril y mayo debería estar comprando bastante”, anticipó.

En ese marco, Truffa consideró alcanzable la meta oficial: “Llegar a los 10.000 millones de dólares durante el año es razonable”, aunque aclaró que será clave una baja del riesgo país y señales políticas más profundas.

Campo, retenciones y reformas estructurales

Consultado sobre una posible especulación del agro para forzar una baja de retenciones, el economista planteó un equilibrio de intereses. “El agro también necesita liquidar divisas porque tiene costos que cubrir”, explicó, y agregó que una baja de derechos de exportación “si aparece, va a aparecer a último momento, como siempre”.

De cara a 2026, Truffa descartó un año excepcional, pero proyectó estabilidad. “No vamos a tener un año extraordinario, pero sí relativamente tranquilo”, afirmó. Estimó un crecimiento del 4% y una inflación cercana al 25%, con algunos meses iniciales más friccionados. “La solidez macroeconómica no se construye de un día para el otro”, concluyó.