El Banco Central mantiene la compra de dólares: “Esperamos que enero termine arriba de USD 1.000 millones”

Con el fin de analizar la nueva etapa del programa económico, el rol del Banco Central en la acumulación de reservas, los últimos datos de inflación del INDEC y el impacto del discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, este medio se comunicó con el economista, Mariano Ortiz Villafañe.

Sobre la estrategia oficial, Ortiz Villafañe explicó que “esto es parte del relanzamiento del programa económico de la nueva fase del esquema cambiario monetario que el Gobierno anunció a fines de diciembre y se empezó a implementar a partir de enero”. En ese marco, detalló que el plan tiene dos componentes principales: “Una es la indexación de las bandas cambiarias, y el otro componente importante es el programa de acumulación de reservas”.

Cuál es el objetivo de reservas impuesto por el Banco Central

Asimismo, subrayó que el Banco Central “anunció como un objetivo, sin dar una meta explícita de montos, que iba a estar comprando dólares y acumulando reservas durante este año”, aunque aclaró que, “en términos indicativos señalaron que aspiraban a acumular por lo menos 10.000 millones de dólares este año, sin ser una meta explícita”.

Además, Villafañe remarcó que el equipo económico decidió mantener flexibilidad: “Se prefirió guardar cierta discrecionalidad para adaptarse a las diferentes situaciones que se van dando a lo largo del año y aprovechar las ventanas que puede haber para hacer las compras”.

El mes de enero podría terminar con una compra total de USD 1.000 millones

En relación con el ritmo de compras, señaló que, “apenas desde principios del mes, salvo la primera jornada, el Banco Central viene comprando a buen ritmo todos los días” y destacó que, “ya acumuló más de 800 millones de dólares en compras, que es un ritmo, la verdad, muy auspicioso”. Según estimó, “esperamos que el mes termine, probablemente, arriba de 1.000 millones de dólares”.

El entrevistado también se refirió a las compras por fuera del mercado oficial y explicó que muchas empresas “salieron a emitir en el mercado de deuda en dólares” y que esos fondos “no se liquidan automáticamente”. En ese contexto, sostuvo que, “el Banco Central tiene la oportunidad de arreglar algunas compras por afuera del mercado”, algo que consideró normal “dado los montos que hablamos”.

Sobre la inflación, indicó que, “el número de diciembre, el 2,8 mensual, fue un poco peor de lo que esperaba el mercado” y explicó que, “confirma una tendencia no tan positiva de inflación subiendo desde el piso que había llegado en mayo del año pasado”.