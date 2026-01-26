La confianza en el Gobierno de Milei volvió a caer en enero, según la Universidad Di Tella

La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó 2,8% en enero con respecto al mes anterior, ubicándose 8% por debajo del mismo mes de 2025, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Así, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) fue de 2,40 puntos en enero. El relevamiento se realizó entre el 5 y el 15 de enero.

"El ICG comienza el año ubicándose levemente por debajo del promedio de la gestión Milei (2,44), pero ligeramente por encima del promedio registrado durante 2025 (2,35). En este sentido, si bien a lo largo de la gestión se registraron episodios de variación más marcada, en los últimos tres meses el índice se mantiene en niveles relativamente similares", indicó el informe.

El informe también destaca que el nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores: es 5,2% superior al de enero de 2018 (gestión de Mauricio Macri; ICG = 2,28) y 55,3% superior al de enero de 2022 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,54).

Desde Di Tella destacaron que la variación del ICG en enero fue negativa en sus cinco subíndices: Capacidad registró 2,84 (-1,7%) y Honestidad 2,69 (-3,6%). Eficiencia alcanzó 2,23 (-3,9%), mientras que Gobierno e Interés se situaron en 2,22 (-2,6%) y 2,01 (-1,5%), respectivamente. Este mes se mantiene la jerarquía relativa de los subíndices observada en diciembre de 2025.

El índice de confianza fue más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,14; -2,6%) respecto a quienes creen que se mantendrá igual (2,56; 0,0%) o que empeorará (0,35; -12,5%). "El grupo que espera un empeoramiento continúa registrando el nivel más bajo, con una marcada disminución respecto de diciembre".

Diferencias en la percepción según el grupo social

Según el reporte, las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores: "el ICG continúa siendo más alto entre los hombres que entre las mujeres, aunque en enero el descenso es más marcado en el segmento masculino y la brecha se reduce. Por edades, el grupo de 18 a 29 años conserva el valor más elevado y el segmento de 30 a 49 años el inferior, sin cambios en el orden relativo".

"Por nivel educativo, el índice sigue siendo mayor entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario, seguido por quienes completaron el secundario y, por último, por quienes alcanzaron el primario", sostiene el informe.

Y añade: "en el plano geográfico, el Interior continúa mostrando el nivel más alto, y CABA se mantiene por encima del GBA dentro del AMBA".

