Un estudio difundido en el sitio de publicaciones de artículos científicos ArXiv reveló que el cometa 3I/ATLAS “despertó” tras su máximo acercamiento al Sol. A través de imágenes infrarrojas del observatorio espacial SPHEREX de la NASA se comprobó que comenzó a liberar grandes cantidades de agua, gases, compuestos orgánicos, en volúmenes jamás observados antes.

Aunque los resultados aún deben ser revisados por la comunidad científica, el estudio marca un paso importante para comprender mejor a los objetos interestelares.

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La producción de CO (Monóxido de Carbono) y de H₂O (Agua) aumentó en un factor de aproximadamente 20 en relación con las mediciones pre-perihelio, lo que señala que se ha activado una nueva región de hielo dentro del cometa 3I/ATLAS que no estaba sublimando (pasando de sólido a gas sin la fase líquida).

Cometa 3I/ATLAS

El cuerpo celeste se aproximará a Júpiter en marzo del 2026, será el próximo punto clave en su trayectoria y una nueva oportunidad para que los científicos obtengan una mayor certidumbre sobre su composición.

La radiación solar calienta progresivamente los hielos que contienen sustancias volátiles. A medida que aumentan las temperaturas, también afecta a los hielos menos volátiles como el agua.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

En el caso del cometa 3I/ATLAS, el hecho de que ahora se desprendan casi todos los constituyentes volátiles, no solo el CO₂ (dióxido de carbono), sugiere que la “onda térmica” del Sol ha penetrado más profundamente en su núcleo, exponiendo material que antes estaba protegido en capas internas.

El 3I/ATLAS muestra una “actividad cometaria completa”

Las imágenes de SPHEREx de la agencia espacial estadounidense muestran que la morfología de la “coma” (el halo de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa) también cambió tras el perihelio.

Analísis del cometa 3I/ATLAS

Aantes de su acercamiento al Sol, las comas de CO₂ y CO tenían un aspecto más simétrico.

Un fotógrafo aficionado tomó la primera imagen del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra

Desde un punto de vista científico, el salto de 3I/ATLAS desde una actividad mínima hasta una verdadera “actividad cometaria completa” refuerza la idea de que muchos cuerpos congelados pueden permanecer latentes hasta que cruzan la llamada línea de hielo.

PM/ff