Astrónomos identificaron al asteroide 2025 PN7 como una “cuasi-luna” que acompañará a la Tierra durante 120 años

Astrónomos de la NASA identificaron al asteroide 2025 PN7 que se encuentra rondando la Tierra a una distancia de 60,6 millones de kilómetros y es considerado como una “cuasi-luna” de acuerdo a la clasificación orbital. El cuerpo rocoso que permanecerá cercano durante 120 años, fue detectado a través de observaciones de alta precisión y comparte una órbita similar al globo terráqueo alrededor del Sol.

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio señalaron que “aunque no sea una segunda luna real, este fenómeno es clave para estudiar el entorno espacial cercano y comprender mejor cómo interactúan los objetos próximos a nuestro planeta dentro del sistema solar”.

Para que un cuerpo celeste sea clasificado como una luna o satélite natural, debe orbitar directamente al planeta bajo su influencia dominante de gravedad.

Cuasi-luna

Los científicos conjeturan que el cuerpo celeste, según modelos calculados, actualmente lleva unas seis décadas desplazándose en sincronía con nuestro planeta. Cuáles son sus características.

Características del asteroide 2025 PN7

El asteroide 2025 PN7 tiene aproximadamente entre 18 a 36 metros de ancho y fue descubierto por los especialistas de la agencia espacial estadounidense en 2025.

Este tipo de cuerpos, conocidos como cuasi-satélites, orbitan el Sol en una trayectoria muy similar a la terrestre y pueden permanecer en resonancia con nuestro planeta durante períodos prolongados.

Este tipo de bólidos se caracterizan por compartir trayectorias complejas que se encuentran ligadas tanto al Sol como a la Tierra, sin permanecer fijos en un ciclo orbital.

De acuerdo a estudios llevados a cabo por la NASA, las primeras estimaciones arrojan que el asteroide 2025 PN7 se mantendrá próximo a nuestro planeta hasta el año 2083, antes de alejarse gradualmente hacia otra región de la órbita solar.

Qué es una cuasi-luna y en qué se diferencia de la Luna

Las cuasi-lunas reciben ese nombre porque, vistas desde la Tierra, parecen orbitar nuestro planeta. En realidad, son asteroides que entran en una resonancia orbital prolongada y acompañan a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol, sin estar gravitacionalmente ligados a ella.

