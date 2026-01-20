La NASA divulgó imágenes del asteroide Donald Johanson en busca de “pistas claves” sobre los orígenes del Sistema Solar

La NASA reveló imágenes preliminares del misterioso asteroide Donald Johanson capturadas por el sensor Imagen de Reconocimiento de Largo Alcance (L’LORRI) y los investigadores de la sonda espacial Lucy señalaron que “posee una geología sorprendentemente compleja”, que puede brindar datos trascendentales sobre los procesos que dieron origen a los planetas del Sistema Solar.

Su morfología ofrece una ventana directa a los movimientos de colisión y agregación, que moldearon el cinturón principal de asteroides, una zona ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. El instrumento L’LORRI fue diseñado y fabricado por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins.

La NASA y el Gobierno de Estados Unidos avanzan con el plan de instalar un reactor nuclear en la Luna

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las primeras mediciones del bólido, arrojaron que su tamaño es de más de 11 kilómetros de largo por cinco de ancho. Las primeras conjeturas planteadas por los científicos, plantean que el cuerpo rocoso se desprendió de un objeto mayor hace 150 millones de años.

Los últimos asteroides descubiertos por la NASA

Una vez que se concretó la difusión pública de las fotografías obtenidas del asteroide Donald Johanson, el especialista e integrante del programa Lucy de la NASA, Tom Statler, destacó: “Una vez más las enormes capacidades de la nave como motor de descubrimiento”.

La nave de rastreo de la Administración de Aeronáutica y el Espacio envió las fotos capturadas de su más reciente sobrevuelo del asteroide y lo caracterizó como “una roca espacial larga, irregular y de forma extraña”. Fue lanzada en 2021 para estudiar los inexplorados planetoides a los que se los denomina como ‘troyanos’ cerca de Júpiter.

La mayor tormenta de radiación solar desde 2003 sacude el campo magnético terrestre

Las capacidades instrumentales de Lucy representan un salto cualitativo. En relación con ello, Statler aseguró que “abrirá una nueva ventana a la historia de nuestro Sistema Solar cuando Lucy llegue a los asteroides troyanos será inmenso”.

Durante el 2025, la sonda Lucy recorrió el cinturón principal de asteroides, con su primer gran objetivo previsto: el cuerpo celeste troyano de Júpiter, “Eurybates”, en agosto de 2027.

La misión Artemis II de la NASA llevará al "Atenea", un microsatélite argentino

Los cuerpo rocosos antes mencionados. orbitan el Sol en resonancia con el planeta gigante y permanecen atrapados por su campo gravitacional. Son testigos primitivos de la formación del sistema solar, preservados en una región estable desde hace más de 4000 millones de años.

PM