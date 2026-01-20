La mayor tormenta de radiación solar desde 2003 sacude el campo magnético terrestre

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (ONAEA) confirmó que una tormenta de radiación solar de nivel S4 severo impacta la Tierra actualmente. Este fenómeno representa el evento más intenso de su tipo registrado en la magnetosfera desde finales del año 2003.

El flujo de protones energéticos alcanzó niveles críticos tras una serie de erupciones en la superficie del Sol. Los sensores del satélite GOES detectaron el aumento repentino de partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, penetrando la atmósfera en las regiones polares.

Según el portal oficial del Space Weather Prediction Center en su boletín técnico del 19 de enero de 2026, el evento S4 es el primero de esta magnitud en más de dos décadas. Los técnicos de la NOAA monitorizan la trayectoria de estas partículas cargadas que fluyen hacia el planeta.

“Un evento S4 puede resultar en un aumento significativo del riesgo de radiación para los astronautas y pasajeros en aeronaves de latitudes altas”, señala el manual de escalas de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Tormenta solar: su impacto inmediato en la aviación y las operaciones satelitales

Las aerolíneas comerciales que operan rutas transatlánticas y transpolares recibieron alertas para modificar sus planes de vuelo. La radiación en niveles S4 puede causar errores en las lecturas de los instrumentos y aumentar la dosis de exposición para las tripulaciones.

El Centro de Control de Misiones en Houston vigila la integridad de los sistemas electrónicos en la Estación Espacial Internacional. Los protones solares pueden provocar fallos en las memorias de las computadoras y degradar la eficiencia de los paneles solares de los satélites.

La interferencia afecta directamente a las comunicaciones por radio de alta frecuencia en las zonas cercanas a los polos. Este fenómeno, conocido como absorción en la capa D, bloquea las señales necesarias para la navegación aérea y marítima en regiones árticas y antárticas.

“Las operaciones de satélites pueden experimentar fallos de memoria, ruidos en los sistemas de imagen y pérdida de control de actitud”, describe el informe técnico de la Space Weather Prediction Center.

Un fenómeno histórico que no se repetía desde octubre de 2003

Los registros históricos indican que la última vez que la Tierra enfrentó un nivel S4 fue durante las famosas Tormentas de Halloween en octubre de 2003. En aquel entonces, múltiples satélites sufrieron daños permanentes y Suecia experimentó cortes de energía eléctrica masivos.

A diferencia de las tormentas geomagnéticas comunes, las tormentas de radiación solar se centran en el bombardeo de protones. Los científicos del Observatorio Real de Bélgica destacan que la región activa del Sol responsable de este evento muestra una complejidad magnética inusual.

El ciclo solar actual ha superado las predicciones iniciales en cuanto a intensidad y frecuencia de erupciones de clase X. Este evento S4 marca un hito en la actividad solar contemporánea, superando todos los registros de los ciclos anteriores en el siglo veintiuno hasta hoy.

“El evento de octubre de 2003 fue uno de los periodos de mayor actividad solar registrados en la era espacial, con consecuencias directas en la tecnología”, afirma Sten Odenwald en su libro The 21st Century Turtle's Guide to Space Weather (2019).

Las empresas de lanzamiento espacial pospusieron sus misiones programadas

Las empresas de lanzamiento espacial pospusieron sus misiones programadas para las próximas setenta y dos horas. La densidad de partículas cargadas aumenta la probabilidad de descargas electrostáticas en los componentes delicados de los cohetes durante la fase de ascenso inicial.

Los operadores de satélites de órbita baja activaron protocolos de seguridad que incluyen la desconexión temporal de instrumentos no esenciales. Estas medidas buscan prevenir el "latch-up", un cortocircuito provocado por el impacto de un solo protón en un microchip.

A pesar de la severidad del nivel S4, la población general en latitudes medias no percibe efectos directos en su vida cotidiana. El escudo natural de la atmósfera terrestre bloquea la mayor parte de la radiación, limitando los riesgos al sector tecnológico y aeroespacial.

“Durante eventos severos de protones, se recomienda el uso de sistemas de navegación alternativos debido a los errores potenciales en las señales de GPS”, indica el boletín de la International Civil Aviation Organization.