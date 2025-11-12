El Sol desató la llamarada más potente de 2025 y produjo apagones de radio en Europa

Una llamarada solar de clase X5.1 y calificada como la más potente de 2025, generó apagones masivos de radio en amplias regiones de África y Europa. El estallido detectado por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) informó que la explosión tuvo su punto más intenso a las 9 de la mañana, hora de España, del martes 11 de noviembre. Desde el laboratorio y centro de servicios del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señalaron que esta misma zona, previamente emitió otras dos erupciones de menor potencia.

Los informes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) precisaron que las comunicaciones de alta frecuencia fueron las más afectadas, sobre todo en sectores aeronáuticos y marítimos del “Viejo continente”.

De acuerdo con los estándares de la NOAA, las llamaradas solares se miden en una escala de cinco categorías: A, B, C, M y X, siendo esta última la más energética. La cifra que sigue a la letra representa su intensidad relativa.

Llamarada solar más potente del 2025

El destello liberó una oleada de rayos X y radiación ultravioleta extrema que alteró la ionosfera terrestre, provocando interferencias de radio en el lado diurno del planeta.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, una “eyección de masa coronal de movimiento más rápido se produjo en el Sol a primera hora del 11 de noviembre” y podría llegar a la Tierra entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de noviembre.

La llamarada se suscitó en un escenario en el que el Sol atraviesa su fase más activa del ciclo solar que se repite cada 11 años. Este fenómeno está marcado por un aumento elocuente en el número de manchas solares y fogonazos de alta energía.

La descarga se produjo en la región activa AR4274, una mancha solar que ha mostrado elevada estabilidad durante las últimas semanas.

Riesgo de tormenta geomagnética de categoría G4

El estallido solar estuvo acompañado de una eyección de masa coronal (CME) que avanza hacia la Tierra a más de siete millones de kilómetros por hora. Los modelos de conjeturas del Centro de Predicción del Clima Espacial estiman que el impacto podría producirse alrededor del 12 de noviembre, elevando el riesgo de una tormenta geomagnética severa de categoría G4.

Riesgo de tormenta geomagnética

De acuerdo con el informe más reciente del NOAA, el evento actual alcanzó el nivel G4 (severo) y podría reducir su intensidad a G3 (fuerte) en las próximas horas. Las consecuencias más probables incluyen “problemas generalizados de control de voltaje y posibles desconexiones involuntarias de algunos sistemas eléctricos clave”.

Además, las operaciones de naves espaciales podrían enfrentar “problemas de carga superficial y errores de orientación”, mientras que los sistemas de navegación satelital y las comunicaciones de alta frecuencia podrían verse degradados por horas.

