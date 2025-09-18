NASA reveló un aumento inesperado de la actividad del Sol y “riesgos potenciales” para la Tierra

La NASA reveló que el Sol mostró un aumento inesperado de su actividad durante los últimos 16 años, revirtiendo así una tendencia decreciente que tomó por sorpresa a los investigadores. El incremento de la actividad solar podría desencadenar en “riesgos potenciales” para la Tierra debido a posibles tormentas y erupciones solares, así como eyecciones de masa coronal.

Dichos fenómenos clasificados como parte del llamado clima espacial, tienen el potencial de afectar a las naves espaciales, exponer a los astronautas y perturbar a sistemas terrestres como las redes eléctricas, el GPS y las comunicaciones por radio.

Según la agencia espacial estadounidense, los datos muestran que, tras alcanzar su punto más débil registrado en 2008, entró en un proceso de “intensificación gradual”.

Ciclo Solar 2025

La NASA destaca que la Tierra está experimentando actualmente el Ciclo Solar 25, que comenzó en 2020, tras un ciclo considerado el más débil en un siglo.

El físico de plasma del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Jamie Jasinski, alertó que “todos los indicios apuntaban a un período prolongado de baja actividad solar, por eso fue una sorpresa que esta tendencia se revirtiera” y acentuó que “el Sol se está despertando lentamente”.

La NASA está planeando el lanzamiento de dos misiones, la Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar (IMAP) y el Observatorio Geocorona Carruthers, que están programados para el próximo martes 23 de septiembre y viajarán a bordo del cohete Falcon 9, propiedad de la empresa SpaceX.

Tormenta geomagnética

Ciclo Solar 25, el vigésimo quinto ciclo registrado en la historia

El ciclo solar es un proceso natural que ocurre aproximadamente cada 11 años. Durante este período, el Sol experimenta una mayor actividad, con más manchas solares (regiones más frías y oscuras en la superficie causadas por la concentración del campo magnético), erupciones solares (explosiones de radiación) y eyecciones de masa coronal (burbujas de plasma que se extienden por todo el sistema solar).

En mayo de 2024, una intensa tormenta geomagnética, la más fuerte en más de dos décadas, provocó auroras boreales visibles hasta el sur de México y advertencias sobre riesgos para internet y los sistemas de comunicaciones globales.

Se espera que el próximo Ciclo Solar 26 comience entre 2029 y 2032. Por ahora, los científicos enfatizan que los números de manchas solares ofrecen una imagen incompleta del comportamiento solar.

